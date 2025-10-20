नागपूर

Nagpur Fraud: नागपूर शहरात घट्ट होतोय ‘डिजिटल अरेस्ट’चा विळखा; सेवानिवृत्त अधिकारी टार्गेट; ७५ लाखांपेक्षा अधिकची फसवणूक

Digital Crime Crackdown in Nagpur: एखादा कॉल आल्यावर नागरिकांना ड्रग्ज, मनी लॉन्ड्रिंग वा दहशतवादी कारवायांमध्ये सक्रिय असल्याचे सांगून ईडी, सीबीआय आणि नार्कोटिक्ससारखा तपास यंत्रणांची भीती दाखविली जाते.
सकाळ वृत्तसेवा
-मंगेश गोमासे

नागपूर: मोठ्या शहरांमध्ये सायबर चोरट्यांकडून ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून नागरिकांची फसवणूक केल्याची माहिती सातत्याने समोर येत आहे. आता नागपुरातही ‘डिजिटल अरेस्ट’चा प्रकार वाढला आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या चार प्रकरणांमध्ये निवृत्त अधिकाऱ्यांना टार्गेट करून ७५ लाख रुपये उकळण्यात आले.

