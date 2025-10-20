Nagpur Fraud: नागपूर शहरात घट्ट होतोय ‘डिजिटल अरेस्ट’चा विळखा; सेवानिवृत्त अधिकारी टार्गेट; ७५ लाखांपेक्षा अधिकची फसवणूक

-मंगेश गोमासेनागपूर: मोठ्या शहरांमध्ये सायबर चोरट्यांकडून ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून नागरिकांची फसवणूक केल्याची माहिती सातत्याने समोर येत आहे. आता नागपुरातही ‘डिजिटल अरेस्ट’चा प्रकार वाढला आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या चार प्रकरणांमध्ये निवृत्त अधिकाऱ्यांना टार्गेट करून ७५ लाख रुपये उकळण्यात आले. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.इंटरनेटचा वापर वाढल्याने ऑनलाइन घोटाळ्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यातच गेल्या दोन वर्षांपासून डिजिटल अरेस्टद्वारे फसवणुकीच्या गुन्ह्यात वाढ झाली आहे. एखादा कॉल आल्यावर नागरिकांना ड्रग्ज, मनी लॉन्ड्रिंग वा दहशतवादी कारवायांमध्ये सक्रिय असल्याचे सांगून ईडी, सीबीआय आणि नार्कोटिक्ससारखा तपास यंत्रणांची भीती दाखविली जाते. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे सांगून नागरिकांची फसवणूक होते. नागपुरात सायबर चोरट्यांकडून शहरातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना टारगेट केले जात आहे..शहरातील चार घटनांमध्ये निवृत्त अधिकाऱ्यांंची अशाच पद्धतीने फसवणूक झाली. त्यात वेकोलितील निवृत्त अभियंत्याला २३ लाख ७१ हजारांनी फसविले. त्यानंतर सेवानिवृत्त महिला अधिकारी आणि त्यांच्या पतीची २२ लाख तर बॅंकेच्या माजी अधिकाऱ्याची १९ लाख ५० हजार रुपयाने फसवणूक करण्यात आली. आता पुन्हा एका निवृत्त महिला अधिकाऱ्याला डिजिटल अरेस्टमध्ये ठेवून त्यांची १२ लाखांनी फसवणूक केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे..जिटल अरेस्ट ही संकल्पना मुळाच कायद्याच्या कक्षेत नसल्याने सायबर चोरट्यांकडून दाखविण्यात येणाऱ्या भीतीला बळी पडू नये. असा प्रकार झाला तरी तत्काळ सायबर पोलिसांशी संपर्क केल्यास, गेलेले पैसे परत आणता येणे शक्य होते.- बळीराम सुतार, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सायबर पोलिस ठाणे..९ महिन्यांत १० गुन्हे दाखलशहरातील सायबर पोलिस ठाण्यात जानेवारी महिन्यांपासून डिजिटल अरेस्टचे दहा गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातील चार गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांनी आरोपींना अटक करून दोन गुन्ह्यात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. याशिवाय सायबर चोरट्यांचे खाते गोठवून पैसेही परत आणून दिले आहेत..डिजिटल अरेस्ट करणाऱ्यांची कार्यपद्धतीसायबर चोरट्यांकडून पोलिस, सीबीआय, ईडी, नार्कोटिक्स कंट्रोलब्यूरो किंवा आरबीआय सारखे सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवतात.ते पोलिसांच्या गणवेशात असल्याचे दिसून येतात, खरे दिसण्यासाठीव्हिडिओ कॉलवर बनावट ओळखपत्रे दाखवतात. तसेच कार्यालयातया संस्थांचे असल्याचेही भासवतात.बहुतांश तक्रारीमध्ये तक्रारकर्त्याला सायबर चोरट्यांकडून त्यांनीपाठवलेल्या पार्सलमध्ये ड्रग्ज सापडले आहेत किंवा त्यांच्या फोनचा वापरकरून बेकायदेशीर कृत्ये केली जात आहेत. ते डीप-फेक व्हिडिओआणि बनावट अटक वॉरंट देखील वापरतात.एकदा पीडित व्यक्ती घाबरली की, फसवणूक करणारे त्यांना त्यांच्याबँक खात्यांमधून पैसे ट्रान्स्फर करण्यास भाग पाडतात. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.सुरक्षिततेच्या टिप्सआधार क्रमांक, बँक तपशील किंवा ओटीपी सारखी वैयक्तिक माहितीकधीही फोनवर किंवा ऑनलाइन कोणाशीही शेअर करू नका.पोलिस असल्याची बतावणी केल्यास घाबरून न जाता, तत्काळपोलिसांना माहिती द्या.कुठलीही गुन्हा ऑनलाइन दाखल होत नसल्याने त्याबाबत कुणीहीसांगितल्यास घाबरून जाऊ नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.