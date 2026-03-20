AIIMS Harassment Case:‘एम्स’च्या सहयोगी प्राध्यापकाकडून निवासी डॉक्टरचा छळ; विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण, धक्कादायक माहिती आली समाेर!

नागपूर : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेतील (एम्स) दंतरोग शास्त्र विभागातील सहयोगी प्राध्यापकाकडून महिला निवासी डॉक्टरचा लैंगिक छळ झाल्याची तक्रार आहे. त्यावरून एम्स प्रशासनाने विशाखा समितीमार्फत चौकशीही सुरू केली आहे. .संबंधित सहयोगी प्राध्यापकाने सर्व आरोप फेटाळले आहे. मात्र, आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याने चौकशी करण्यात येत आहे. एम्समधील संबंधित प्राध्यापकाकडून वारंवार अपमानास्पद भाषा, सार्वजनिकरीत्या ओरडणे, तसेच शारीरिक ठेवण व पोशाखावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केली जात होती. ऑपरेशन थिएटरमध्येही शेरेबाजी करण्यासह सहकाऱ्यांसमोर वारंवार अपमानित केल्याचा आरोप आहे. याशिवाय, अश्लील इशारे, शिवीगाळ, तसेच प्रशिक्षणासाठी 'भीक मागावी लागते' अशी परिस्थिती निर्माण केल्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे. एका घटनेत केस कापण्याचा प्रयत्न आणि परीक्षेत नापास करण्याची धमकी दिल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आला आहे..अश्लील शेऱ्यांमुळे मानसिक त्रासपीडित डॉक्टरच्या मते, कपड्यांवरून सतत टोमणे मारणे, सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून खासगी अवयवांबद्दल अपमानास्पद वक्तव्य करवून घेणे, यामुळे तीव्र मानसिक ताण निर्माण झाला. या सततच्या छळामुळे एका कनिष्ठ डॉक्टरचे मानसिक आरोग्यही बिघडल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. ८ मार्च रोजी सर्व ज्युनिअर डॉक्टरांना 'गटर', 'कचरा' आणि 'शिट' अशा शब्दांत संबोधल्याचे देखील तक्रारीत म्हटले आहे. विभागातील सर्वच ज्युनिअर डॉक्टर या वर्तनामुळे त्रस्त असून, कोणतीही अप्रिय घटना घडण्यापूर्वी प्रशासनाने हस्तक्षेप करावा, अशीमागणी करण्यात आली आहे..थेट संचालकांकडे तक्रारतक्रार संचालकांकडे पोहोचल्यानंतर त्यांनी हे प्रकरण विशाखा समितीकडे सोपवले. दरम्यान, विभागप्रमुखांनी सहकार्य करण्याऐवजी शांत राहण्याचा सल्ला दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या संदर्भात संचालक डॉ. प्रशांत जोशी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. ज्या सहयोगी प्राध्यापकाविरोधात तक्रार आहे, त्यांच्याशी संपर्क साधला असता, प्रशासनाकडे माझी तक्रार कशाबाबत आहे, त्यावर मी बोलणार नाही. याप्रकरणाची एम्समधील आंतर्गत समितीकडून चौकशी सुरू आहे. त्यातून निश्चितच सत्य बाहेर येईल. मी काहीही गैरप्रकार केला नाही, असे त्यांनी सांगितले.