हृदय पिळवटणारी घटना! मजुरांच्या ऑटोला भरधाव कारची धडक; दोन महिला ठार, आठ गंभीर जखमी, किंकाळ्या अन् काय घडलं..

लोणार: नेट शेड हाउसकडे जात असलेल्या मजुरांच्या ऑटोला भरधाव कारने धडक दिल्याने एक महिला जागीच ठार तर एका महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी(ता. १ ) रोजी लोणार ते सरस्वती रस्त्यावर सकाळी आठ वाजता घडली. जरीनाबी आयुब शाहा (वय ४५) रा. किनगाव जट्टू व रंजना परमेश्वर कासतोडे (वय ५३) अशी मृत महिलांची नावे आहेत..Pune News: पुण्यात नवीन शासकीय विश्रामगृह; लष्कर परिसरात ४८ कक्षांची इमारत, ३३ कोटींचा खर्च, ४८ कक्ष उपलब्ध राहणार!.नगाव जटू येथून मातमळकडे जात असताना लोणार सरस्वती रस्त्यावर बाजड यांच्या शेतालगतच्या धोकादायक वळणावर भरधाव वेगाने आलेल्या (एमएच ४३ एएफ ५८२१) स्विफ्ट डिझायर कारने (एमएच-२८ आर २२११ क्रमांकाच्या) ॲटोला जोरदार धडक दिली..धडकेचा आवाज ऐकून काही क्षणातच परिसरात गोंधळ उडाला. आॅटो रस्त्यावर पलटी झाला आणि त्यातील महिला मजूर रस्त्याच्या कडेला फेकल्या गेल्या. ओरड, किंकाळ्या आणि मदतीसाठी धावपळ असा हृदय पिळवटून टाकणारा प्रसंग निर्माण झाला..या भीषण अपघातात जरीनाबी अय्युबशहा यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर गंभीर जखमी झालेल्या रंजना परमेश्वर कास्तोडे यांचा मेहकर येथे उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यामुळे या भीषण दुर्घटनेतील मृतांची संख्या दोन झाली आहे.गंभीर जखमीमध्ये कल्पना विठ्ठल दमदाडे, अलका मधुकर शेवाळे, राधाबाई गजू गायकवाड, लक्ष्मी बबन करवंदे, शांताबाई परशराम शेळके, चंद्रभागाबाई जगन नागरे, राधा गजानन गायकवाड आणि ॲटो चालक आसिफ निंशालशहा (सर्व रा. किनगाव जट्टू) यांचा समावेश आहे..अपघातानंतर स्विफ्ट डिझायरचा चालक घटनास्थळावरून फरार झाला असून संबंधित कार ही हिंवराखंड येथील असल्याचे समजते. घटनेची माहिती मिळताच १०८ रुग्णवाहिकेने जखमींना लोणार येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी बुलडाणा येथे हलविण्यात आले आहे. कार चालक जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, लोणार पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद घेण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची 'कनेक्टिव्हिटी'; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.धोकादायक वळणावर अपघाताची मालिकालोणार तालुक्यातील मोठा मारुती परिसरात मोठ्या प्रमाणात नेट शेड हाउस असल्याने आजूबाजूच्या गावातील शेकडो महिला रोज कामासाठी ये-जा करतात. मात्र या मार्गावरील धोकादायक वळण, वेगमर्यादेचा अभाव आणि वाहतूक सुरक्षेतील दुर्लक्ष यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. विशेष म्हणजे याच वळणावर कार व दुचाकीचा अपघात होऊन एकाचा जागीच मृत्यू झाला होता. तरीही प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. या घटनेनंतर परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत असून 'आणखी किती महिलांचे बळी गेल्यावर प्रशासन जागे होणार?' असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत..