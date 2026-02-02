नागपूर

हृदय पिळवटणारी घटना! मजुरांच्या ऑटोला भरधाव कारची धडक; दोन महिला ठार, आठ गंभीर जखमी, किंकाळ्या अन् काय घडलं..

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लोणार: नेट शेड हाउसकडे जात असलेल्या मजुरांच्या ऑटोला भरधाव कारने धडक दिल्याने एक महिला जागीच ठार तर एका महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी(ता. १ ) रोजी लोणार ते सरस्वती रस्त्यावर सकाळी आठ वाजता घडली. जरीनाबी आयुब शाहा (वय ४५) रा. किनगाव जट्टू व रंजना परमेश्वर कासतोडे (वय ५३) अशी मृत महिलांची नावे आहेत.

