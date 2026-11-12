High Court Decision: अपघात भरपाई केवळ वैद्यकीय खर्चापुरती मर्यादित नाही; उच्च न्यायालयाकडून भरपाईत वाढ, १६.८९ लाख अतिरिक्त देण्याचे आदेश

नागपूर: रस्ते अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीला मिळणारी नुकसानभरपाई केवळ प्रत्यक्ष झालेल्या वैद्यकीय उपचारांच्या खर्चापुरती मर्यादित ठेवता येणार नाही. अपघातामुळे झालेली कायमस्वरूपी शारीरिक हानी, भविष्यातील उपचारांचा खर्च, उदरनिर्वाहाच्या उत्पन्नाचे झालेले नुकसान आणि जीवनमानावर झालेले प्रतिकूल परिणाम या सर्व घटकांचा भरपाई निश्चित करताना विचार करणे अनिवार्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.या प्रकरणी न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या कायदेशीर निकषांच्या आधारे न्यायालयाने अमरावती येथील एका अपघातग्रस्त सायकलस्वाराच्या भरपाईत मोठी वाढ करत, विमा कंपनीला अतिरिक्त १६ लाख ८९ हजार ७९९ रुपये व्याजासह जमा करण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत. अमरावती येथील पुरुषोत्तम तापहा असे या अपघातग्रस्ताचे नाव आहे. अर्जदार १५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी सायकलने घराकडून बडनेरा रेल्वे स्थानकाच्या दिशेने जात होते. दरम्यान, हमालपुरा, मधुबन कॉलनी परिसरात तमिळनाडू पासिंगच्या एका भरधाव ट्रकने त्यांच्या सायकलला जोरदार धडक दिली होती..या अपघातात त्यांच्या हाडांना (पेल्विक फ्रॅक्चर) गंभीर मार लागला तसेच दोन्ही पाय चिरडल्याने ते गंभीर जखमी झाले. प्राथमिक उपचार अमरावतीत केल्यानंतर त्यांना पुढील उपचारासाठी नागपूरच्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे सलग ११ दिवस त्यांच्यावर अतिदक्षता उपचार सुरू होते. या उपचारांसाठी सुमारे चार लाख रुपये खर्च झाल्याचे त्यांनी नमूद केले होते..न्यायाधिकरणाचा निर्णय आणि उच्च न्यायालयातील अपील शारीरिक अपंगत्व, भविष्यातील वैद्यकीय खर्च, विशेष आहार, प्रवास आणि उत्पन्नाचे कायमस्वरूपी नुकसान लक्षात घेता तापहा यांनी ५२ लाख ६० हजार रुपयांच्या भरपाईसाठी दावा दाखल केला होता. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (एमएसीटी) २०१७ मध्ये त्यांना १२ लाख २ हजार ४८० रुपये भरपाई आणि ९ टक्के व्याज मंजूर केले होते. मात्र, अपघातामुळे झालेली प्रचंड शारीरिक व आर्थिक हानी पाहता ही रक्कम अत्यंत अपुरी असल्याने त्यांनी नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी... एकूण भरपाई ३१.६८ लाख उच्च न्यायालयाने खटल्यातील वैद्यकीय नोंदी, अपंगत्वाचे प्रमाण आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा सखोल विचार करून तापहा यांच्या एकूण भरपाईची रक्कम ३१ लाख ६८ हजार ८७३ रुपये निश्चित केली. यापूर्वी विमा कंपनीने जमा केलेले १४ लाख ७९ हजार ७४ रुपये यातून वजा करून उर्वरित १६ लाख ८९ हजार ७९९ रुपयांची वाढीव भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ही वाढीव रक्कम मूळ याचिका दाखल केल्याच्या तारखेपासून वार्षिक ७ टक्के व्याजासह येत्या तीन महिन्यांच्या आत न्यायालयात जमा करावी, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.