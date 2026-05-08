Nagpur News: तरुणाईचा कौल ‘हायटेक’जनगणनेला;संवादातून उलगडली माहिती ; १५ मे पर्यंत ऑनलाइन संधी

नागपूर: अनेक वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर देशात १ एप्रिलपासून जनगणना सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात १ मे या महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून या मोहिमेचा बिगुल वाजला. भारताच्या इतिहासातील ही पहिली ‘हायटेक’ जनगणना ठरत आहे. सुशिक्षित तरुण पिढी याकडे संधी आणि आव्हान अशा दोन्ही दृष्टीने पाहत असल्याचे ‘सकाळ’ने तरुणांशी साधलेल्या संवादातून समोर आले आहे. .जनगणना ही केवळ कागदपत्रांचा खेळ उरली नसून ती मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून होणार आहे. विशेष म्हणजे, नागरिकांना ‘सेल्फ एन्युमरेशन’ (स्वयं-नोंदणी) द्वारे स्वतःची माहिती स्वतःच भरण्याची सुविधा प्रथमच उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..Nagpur Tehsildar Attack : नागपुरात तहसीलदाराला जेसीबीला लटकवलं अन्... "कायदा आता माफियांच्या दादागिरीने चालतोय का?" वडेट्टीवारांचा सवाल.या आधुनिक पर्यायामुळे वेळेची बचत होईल आणि माहितीमध्ये अचूकता येईल, असा विश्वास तरुणांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, माहितीची गोपनीयता (डेटा प्रायव्हसी) आणि तांत्रिक साक्षरता याबाबत काहींनी शंकाही उपस्थित केल्या आहेत. १ ते १५ मेदरम्यान नागरिकांना स्वतः माहिती भरण्यासाठी अधिकृत पोर्टल खुले राहील. १६ मे ते १४ जूनपर्यंत प्रगणक (एन्शुमरेटर्स) प्रत्यक्ष घरी येऊन पहिल्या टप्प्यातील माहिती संकलित करणार आहेत.."आज सर्वकाही ऑनलाइनवर शिफ्ट होत आहे. जनगणना देखील डिजिटलच व्हायला हवी. यामुळे वेळेची बचत होईल तसेच मानवी चुका कमी होतील आणि सरकारकडे अचूक व रिअल टाइम डेटा उपलब्ध राहील. हे पाऊल भारताला पुढच्या स्तरावर स्मार्ट बनवू शकते."- अर्चित केतकर.Premium|Apple Inc Leadership Change 2026 : निरोप 'ऑपरेशन गाय'चा! ॲपलमध्ये १५ वर्षांनंतर मोठे फेरबदल; टीम कूक यांच्यानंतर कोणाकडे धुरा?.डिजिटल प्रक्रिया स्वागतार्ह असली तरी वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षिततेचे काय, प्रक्रियेदरम्यान डेटा किती सुरक्षित राहील, हा मोठा प्रश्न आहे. योग्य सुरक्षा व्यवस्था नसेल तर माहिती लीक होण्याचा धोका संभवतो. त्यामुळे सरकारने आधी मजबूत सुरक्षा यंत्रणा निर्माण करण्यावर भर द्यावा."- आकांक्षा खांडेकर."आमची पिढी आधीच यूपीआय आणि ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून डिजिटल झाली आहे. जर जनगणनेची ही नवीन यंत्रणा तांत्रिकदृष्ट्या सोपी आणि वापरण्यास सुलभ असेल तर डिजिटल जनगणना खरोखरच देशासाठी गेम चेंजर ठरेल."- प्रांजली गंगाथडे"शहरात बसून डिजिटलच्या गप्पा मारणे सोपे आहे, पण गावांमध्ये अजूनही इंटरनेटच्या समस्या आहेत. या लोकांसाठी ही यंत्रणा क्लिष्ट ठरू शकते. या प्रक्रियेत सर्वांना सामावून घ्यायचे असेल तर प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि तांत्रिक मर्यादांचा विचार करणे आवश्यक आहे."- प्रणय सिंह राणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.