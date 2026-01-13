Nagpur News: २५ लाख शुल्क भरणारे आर्थिक दुर्बल कसे? आरक्षणाची थट्टा, वैद्यकीय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह..

-चेतन बेलेनागपूर : वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांतील प्रवेश प्रक्रियेत सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेत एकाचवेळी एनआरआय, संस्थात्मक व व्यवस्थापन कोट्यात प्रवेश घेतल्याचा प्रकार माहिती अधिकारात समोर आला आहे. यामुळे प्रवेश प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. .माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, शैक्षणिक सत्र २०२४-२५ मध्ये पदवी वैद्यकीय अभ्यासक्रमात संस्थात्मक कोट्यातून ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील १५ व ओबीसी प्रवर्गातील तब्बल ११७ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. त्याच वर्षी केवळ संस्थात्मक कोट्यात ईडब्ल्यूएसचे ८ व ओबीसीचे ७५ विद्यार्थी प्रवेशीत झाले, तर एनआरआय कोट्यातून ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील १३ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याचे नमूद आहे. शैक्षणिक सत्र २०२५-२६ साठी प्रवेश प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याचे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, पीजी अभ्यासक्रमासाठी २०२४-२५ मध्ये तसेच यूजी व पीजी २०२५-२६ संदर्भातील काही आकडे प्रक्रियाधीन असल्याने अंतिम माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे..ईडब्ल्यूएस व ओबीसी- नॉनक्रिमिलेयर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना एनआरआय अथवा मॅनेजमेंट कोट्यातील जागांसाठी लागू होणारे वार्षिक शुल्क किती?, या प्रश्नाच्या उत्तरात संबंधित कार्यालयाकडे वैयक्तिक जागानिहाय शुल्काची माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.एनआरआय, संस्थात्मक व मॅनेजमेंट कोट्याचे शुल्क स्वतंत्रपणे शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून निश्चित केले जाते व ते संस्थेनुसार बदलते, असे उत्तर देण्यात आले आहे..कार्यालयाकडे कागदपत्रेच उपलब्ध नाहीतमहत्त्वाची बाब म्हणजे, या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी दरवर्षी २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक शुल्क भरण्याची आर्थिक क्षमता कशी सिद्ध केली, यासंदर्भातील ‘सोर्स ऑफ फंडिंग’ प्रतिज्ञापत्रे किंवा कागदपत्रेही या कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. अशी कागदपत्रे संकलितच केली जात नसल्यामुळे ती देणे शक्य नसल्याचेही नमूद केले आहे. याशिवाय, मागील दोन शैक्षणिक वर्षांत आर्थिक विसंगती किंवा उत्पन्नातील तफावत आढळल्यामुळे ईडब्ल्यूएस किंवा ओबीसी-एनसीएल दावा फेटाळण्यात आलेल्या उमेदवारांची संख्या किती या प्रश्नावर सीईटी सेल किंवा डीएमईआरकडून अशा कारणांवरून प्रवेश रद्द केले जात नसल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.आरक्षणावर लक्षाधीशांचे अतिक्रमणआठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांना राज्यातील सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये १० टक्के आरक्षण लागू आहे. तसेच, इतर मागासवर्गामधून हे लाभघेण्यासाठी नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. परिणामी, अनेक सधन व्यक्ती बोगस उत्पन्नाच्या आधारावर प्रमाणपत्रे प्राप्त करून आरक्षित नोकऱ्या व शैक्षणिक जागेवर अतिक्रमण करीत असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.