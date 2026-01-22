नागपूर

Organ Donation: माणुसकी अजूनही आहे जिवंत! नागपूरचा गौरव शेंडे ठरला देवदूत; तीन रुग्णांना दिले नवे आयुष्य..

Gaurav Shende Becomes angel for Three patients: गौरव शेंडेच्या अवयवदानाने तीन रुग्णांना मिळाले नवे जीवन, नागपूरमध्ये यंदाचे पहिले यशस्वी अवयवदान
Nagpur’s Gaurav Shende, whose selfless organ donation gave new life to three patients.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: गौरव रमेश शेंडे या २६ वर्षीय तरुणाचा मेंदुमृत झाला. त्याने मृत्यूला कवटाळताना तीन जणांना जीवनदान दिले. गौरवच्या दोन किडनी दोन जणांना तर यकृताचे एकाला प्रत्यारोपण करण्यात आले. उपराजधानीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) यंदाच्या वर्षातील पहिले अवयवदान यशस्वीरीत्या पार पडले. गौरवच्या कुटुंबियांनी घेतलेल्या मानवीय व प्रेरणादायी निर्णयामुळे तीन गंभीर आजारी रुग्णांना नवे जीवन मिळाले आहे.

Nagpur
Medical
district
Body Organs
social activist
Organ Donation
Religion Of Humanity

