Organ Donation: माणुसकी अजूनही आहे जिवंत! नागपूरचा गौरव शेंडे ठरला देवदूत; तीन रुग्णांना दिले नवे आयुष्य..

नागपूर: गौरव रमेश शेंडे या २६ वर्षीय तरुणाचा मेंदुमृत झाला. त्याने मृत्यूला कवटाळताना तीन जणांना जीवनदान दिले. गौरवच्या दोन किडनी दोन जणांना तर यकृताचे एकाला प्रत्यारोपण करण्यात आले. उपराजधानीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) यंदाच्या वर्षातील पहिले अवयवदान यशस्वीरीत्या पार पडले. गौरवच्या कुटुंबियांनी घेतलेल्या मानवीय व प्रेरणादायी निर्णयामुळे तीन गंभीर आजारी रुग्णांना नवे जीवन मिळाले आहे. गौरव मुळचा भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यातील. १६ जानेवारीला अचानक प्रकृती खालावली. त्याला तातडीने मेडिकलच्या मेडिसिन आयसीयूत दाखल केले. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या चमूने रुग्णावर उपचार सुरू केले. मात्र उपचारांना अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या करण्यात आल्या. तपासणीत मेंदूतील रक्तवाहिन्या बंद झाल्यामुळे रुग्ण मेंदूमृत (ब्रेन डेड) अवस्थेत असल्याचे निदर्शनास आले. वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अविनाश गावंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. अतुल राजकोंडावार, डॉ. अर्चना आहेर, डॉ. राहुल खोब्रागडे व डॉ. अमृत बनसोड यांच्या तज्ज्ञ समितीने नियमांनुसार पुनर्तपासणी करून गौरव यांना मेंदूमृत घोषित केले. मोहन फाउंडेशनचे समुपदेशक धीरज कुर्वे यांनी कुटुंबीयांना अवयवदानासंदर्भात समुपदेशन केले. शेंडे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळल्यानंतरही गौरव यांच्या आई रेखा शेंडे, भाऊ सचिन शेंडे व मामा संदीप सूर्यवंशी यांनी अवयवदानास संमती दिली. मेडिकलमधील विभागीय अवयवदान समन्वय समितीमार्फत प्रतीक्षा यादीतील रुग्णांना अवयवांचे वाटप करण्यात आले. अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये यांच्या मार्गदर्शनाखाली महत्त्वाची भूमिका बजावली. ट्रॉमा केअर सेंटर, शस्त्रक्रिया व भूलतज्ज्ञ विभाग तसेच अवयव प्रत्यारोपण समन्वयक डॉ. सुमीत चाहाकार यांचे विशेष सहकार्य लाभले. असे झाले अवयवदानगौरवची एक किडनी मेडिकलमधील सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयातील २८ वर्षीय रुग्णास, दुसरी किडनी नागपुरातील वोक्हार्ट हॉस्पिटलमधील ५८ वर्षीय महिलेच्या शरीरात प्रत्यारोपित करण्यात आली. मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये यकृताच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ५८ वर्षीय रुग्णास प्रत्यारोपणासाठी अवयव देण्यात आले. गौरवच्या या अवयवदानातून तीन रुग्णांच्या जीवनात नव्या आशेचे किरण पसरले. मेडिकलमध्ये लवकरच हृदय व यकृत प्रत्यारोपण सेवा सुरू होणार आहे. याचा लाभ विदर्भासह मध्य भारतातील रुग्णांना होईल. यंदाच्या वर्षातील नागपुरातील हे पहिले अवयवदान समाजासाठी प्रेरणादायी ठरले आहे. विशेष म्हणजे पहिले अवयवदान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात झाले.- डॉ. राज गजभिये, अधिष्ठाता, मेडिकल.