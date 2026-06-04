Nagpur News : पुन्हा ‘नीट’ परीक्षा देण्याची हिम्मत नाही; विद्यार्थिनीने गळफास घेऊन संपविले जीवन, सुसाइड नोटमुळे खळबळ

नागपूर - वैद्यकीय प्रवेशासाठी ३ मे रोजी घेण्यात आलेल्या ‘नीट’मधील पेपर फुटला. त्यामुळे २१ जूनला फेरपरीक्षा घेण्यात येणार आहे. मात्र, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तणावाचे वातावरण असून याच तणावातून नागपुरातील १९ वर्षीय विद्यार्थिनीने ‘पुन्हा ‘नीट’ परीक्षा देण्याची हिम्मत नाही’ असे सुसाईड नोटमध्ये लिहून आत्महत्या केली. ही घटना २० मे रोजी पांढराबोडी परिसरातील अजयनगरात उघडकीस आली. विशेष म्हणजे, लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’वर या संदर्भात माहिती देत, विद्यार्थ्यांच्या परिस्थिती मांडली आहे..स्नेहा ऊर्फ आकांक्षा कृष्णकुमार चतुर्वेदी (चौबे) असे विद्यार्थिनीचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कृष्णकुमार हे मुळचे मध्य प्रदेशातील मऊगंज जिल्ह्यातील नईगढी तालुक्यातील मगनिया गावातील रहिवासी आहे. ते व्यवसायाने आचारी आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून ते नागपुरातील पांढराबोडी परिसरातील अजयनगरात स्थायिक आहेत.स्नेहा हिला वैद्यकीय शिक्षण घ्यायचे असल्याने तीने ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ती नागपुरातील एका कोचिंग संस्थेतून नीट परीक्षेची तयारी करण्यास सुरुवात केली. ३ मे रोजी परीक्षा झाल्यानंतर ती निकालाबाबत आत्मविश्वासात होती. तिला ६५० पेक्षा अधिक गुण मिळण्याची अपेक्षा होती, अशी माहिती तिचे काका जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी यांनी दिली. मात्र, परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या बातम्या समोर आल्यानंतर ती मानसिक तणावात गेल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे..घटनेच्या दिवशी बारा वाजताच्या सुमारास आई निलम यांनी तिला जेवणासाठी बोलाविले. मात्र, तिने इच्छा नसल्याचे सांगून खोलीत निघून गेली. बराच वेळ ती बाहेर न आल्याने तिच्या आईने दार ठोठावले. ती दार उघडत नसल्याने तिचा लहाण भाऊ राजा (वय १२) याने सज्जावर चढून तेथील खिडकीतून आत डोकावले. त्यावेळी स्नेहा हीने ओढणीच्या साहाय्याने गळफास घेतल्याचे आढळून आले. त्यातून घरच्यांनी दार तोडून तिला डॉक्टरांजवळ नेले असता, त्यांनी तपासून मृत घोषीत केले.यावेळी तिच्या अभ्यासाच्या टेबलवर एक सुसाईड नोट आढळून आली. त्यात पहिल्या परीक्षेत तिला चांगले गुण मिळण्याची अपेक्षा असून आता दुसऱ्यांना नीट देण्याची हिम्मत नसल्याचे नमूद केले. यावेळी तिने आई-वडिलांची माफी मागून सुसाईड केल्याचे समोर आले. याप्रकरणी अंबाझरी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली..मुलीच्या शिक्षणामुळे कर्जाचा डोंगरस्नेहाचे वडील कृष्णकुमार चतुर्वेदी (चौबे) हे अल्पभूधारक शेतकरी असून नागपुरात आचारी म्हणूनही काम करत होते. मुलीच्या शिक्षणासाठी त्यांनी किसान क्रेडिट कार्डद्वारे सुमारे तीन लाखांचे कर्ज घेतले होते. याशिवाय मध्यप्रदेशात त्यांची शेती आणि नागपुरातील घरही गहाण ठेवले होते. मात्र, पेपरफुटीमुळे स्नेहा तणावात गेली. ही परिस्थिती आपल्यामुळे वडिलांवर ओढविल्याच्या समज तिला झाला. त्याच तणावातून त्याने आत्महत्या केल्याचे मोठ्या वडिलांचा मुलगा जितेश चतुर्वेदी यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले..राहुल गांधी यांची ‘एक्स’ पोस्ट‘नीट’मधील पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांच्या सातत्याने आत्महत्या होत असल्याचे चित्र देशात उभे आहे. त्यातूनच लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी स्नेहा ऊर्फ आकांक्षा हिने आत्महत्या केल्याची पोस्ट ‘एक्स’वर केली. या पोस्टमधून सध्याच्या परिस्थिवरून त्यांनी सरकारवर निशाणाही साधला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.