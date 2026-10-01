Ladki Bahin Yojana e-KYC Update : लाडकी बहीण योजनेचे नवे अर्ज आणि ई-केवायसी पुन्हा सुरू? 'या' लिंक्सवर चुकूनही क्लिक करू नका, सरकारचा आला अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा

Ladki Bahin Yojana Latest News: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे रखडलेले हप्ते मिळवण्यासाठी किंवा नव्याने अर्ज करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करण्याचे मेसेज सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. व्हॉट्सॲप आणि इन्स्टाग्रामवरून पाठवण्यात येणाऱ्या या लिंकपासून सावध राहण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे. अशा अनधिकृत लिंकच्या माध्यमातून आर्थिक तसेच वैयक्तिक माहितीची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे..इन्स्टाग्रामवरील ‘yojana.list’ यासारख्या खात्यांवरून तसेच विविध व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये लाडकी बहीण योजनेबाबत दिशाभूल करणारे संदेश प्रसारित होत आहेत. या संदेशांमध्ये नवीन अर्ज भरण्यासाठी तसेच थकीत हप्त्याची रक्कम मिळवण्यासाठी दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून माहिती भरण्याचे आवाहन केले जात आहे..मात्र, राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या (DGIPR) फॅक्ट चेकमध्ये हा दावा खोटा आणि बनावट असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. लाडकी बहीण योजनेत नवीन अर्ज किंवा e-KYC संदर्भात सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..Solapur Farmer Loan Waiver : 59 हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा; त्रुटी दूर, नवीन यादी लवकरच होणार जाहीर, आतापर्यंत 30 हजार 500 शेतकऱ्यांची नावे प्रसिद्ध.नवीन अर्ज किंवा प्रक्रिया सुरू झालेली नाहीनागपूरचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कैलास घोडके यांनीही नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत कोणताही नवीन बदल झाल्यास त्याची अधिकृत माहिती विभागाकडे प्राप्त झालेली नाही..सोशल मीडिया किंवा रील्सच्या माध्यमातून प्रसारित होणाऱ्या बातम्या चुकीच्या आहेत. महिला व बालविकास विभागाकडून कोणतीही नवीन वेबसाइट किंवा नवीन अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. लाडकी बहीण योजनेची e-KYC आणि नवीन नोंदणीची मुदत यापूर्वीच संपलेली आहे. त्यामुळे सध्या कोणतीही नवीन नोंदणी सुरू नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..Ladki Bahin Yojana ₹1500 Installment : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 3000 ऐवजी किती पैसे जमा झाले? घरबसल्या मोबाईलवर मिनिटांत तपासा रक्कम; कशी पाहाल स्टेटस?.अनधिकृत लिंकवर क्लिक करणे टाळाअनधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज भरणे किंवा e-KYC करण्याचा प्रयत्न करणे धोकादायक ठरू शकते. अशा लिंकच्या माध्यमातून नागरिकांची वैयक्तिक माहिती, बँक खात्याची माहिती किंवा OTP मिळवून सायबर फसवणूक होण्याचा धोका आहे. पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात योजनेची रक्कम जमा केली जाते. त्यासाठी कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करून स्वतंत्रपणे माहिती भरण्याची आवश्यकता नाही, असे कैलास घोडके यांनी स्पष्ट केले..शंका असल्यास कुठे संपर्क साधावा?लाडकी बहीण योजनेबाबत कोणताही व्हायरल मेसेज आल्यास त्यावर तातडीने विश्वास ठेवू नये. योजनेबाबत काही अडचण किंवा शंका असल्यास नागरिकांनी आपल्या आपले सरकार सेवा केंद्र, बालविकास प्रकल्प अधिकारी (CDPO) किंवा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून अधिकृत माहिती घ्यावी..लाडकी बहीण योजनेची अधिकृत माहिती केवळladakibahin.maharashtra.gov.in या सरकारी पोर्टलवर उपलब्ध आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावरून मिळणाऱ्या अनोळखी किंवा संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नये आणि कोणत्याही व्यक्तीला बँक खात्याचा OTP किंवा संवेदनशील माहिती देऊ नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.