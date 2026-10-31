नागपूर

Hingoli News: हप्ते फेडीसाठी घर विक्रीला; निबंधक महिलांच्या भेटीला, ‘फायनान्स’च्या जाचाची जाणून घेतली माहिती

Registrar Meets Woman Over Finance Company Harassment: घर विकून कर्ज फेडण्याची वेळ का आली? फायनान्सच्या जाचाबाबत निबंधकांनी जाणून घेतली माहिती
Maharashtra Loan Recovery Case Registrar Meets Woman Facing Finance Company Harassment Over Pending Loan Installments

Maharashtra Loan Recovery Case Registrar Meets Woman Facing Finance Company Harassment Over Pending Loan Installments

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हिंगोली : वाघजाळी (ता. सेनगाव) येथील महिला कर्जदारांनी फायनान्स कंपन्यांचे कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी चक्क घर विक्रीस काढल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर सेनगाव येथील सहकारी संस्थेचे सहायक निबंधक अक्षय गुठ्ठे यांनी पथकासह शुक्रवारी (ता. ३०) वाघजाळी गाठले. कर्जदारांशी संवाद साधून त्यांनी प्रकाराची माहिती घेतली.

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