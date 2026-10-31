Hingoli News: हप्ते फेडीसाठी घर विक्रीला; निबंधक महिलांच्या भेटीला, ‘फायनान्स’च्या जाचाची जाणून घेतली माहिती

हिंगोली : वाघजाळी (ता. सेनगाव) येथील महिला कर्जदारांनी फायनान्स कंपन्यांचे कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी चक्क घर विक्रीस काढल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर सेनगाव येथील सहकारी संस्थेचे सहायक निबंधक अक्षय गुठ्ठे यांनी पथकासह शुक्रवारी (ता. ३०) वाघजाळी गाठले. कर्जदारांशी संवाद साधून त्यांनी प्रकाराची माहिती घेतली. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.वाघजाळी येथे सुमारे ७० ते ८० जणांनी वेगवेगळ्या फायनान्स कंपन्यांकडून एक ते दीड लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. यामध्ये शेती, व्यावसायिक, वैयक्तिक कर्ज प्रकाराचा समावेश आहे; परंतु, दुष्काळी स्थितीमुळे कर्जाचे हप्ते थकत आहेत. संबंधित कंपन्यांकडून हप्ते भरण्यासाठी तगादा लावला जात आहे. त्याला कंटाळून कर्जदार पाच महिलांनी घर विक्रीसाठी काढले. त्यांनी आपल्या घराच्या दरवाजावर तसे फलकही लावले. .हा प्रकार समोर आल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक सुरेखा फुपाटे यांच्या निर्देशानुसार तालुका सहायक निबंधक अक्षय गुठ्ठे यांनी पथकासह वाघजाळी गाठले. गावात कोणकोणत्या फायनान्स कंपन्यांचे जाळे आहे, किती जणांनी कर्ज घेतले आदी माहिती गोळा केली..सात महिलांकडून घेतली माहिती वाघजाळी येथील चंद्रभागाबाई संजय मोरे, मीनाबाई धम्मरत्न मोरे, दीपाली समाधान मोरे, रेखाबाई प्रकाश मोरे, सारिका भारत मोरे, नयना रवी मोरे व लक्ष्मीबाई काळूराम मोरे यांनी विविध फायनान्सकडून घेतलेल्या कर्जाची माहिती घेण्यात आली. यामध्ये विदर्भातील फायनान्स कंपन्यांसह काहींनी बँकांकडून कर्ज उचलल्याची माहिती समोर आली आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.\rदुष्काळी स्थिती लक्षात घेता शेती कर्जाची सक्तीने वसुली करू नये, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. तरीही फायनान्स कंपन्या किंवा बँकांकडून सक्तीने कर्जवसुली करण्याचा प्रकार सुरू असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यावर चौकशी करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. — सुरेखा फुपाटे, जिल्हा उपनिबंधक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.