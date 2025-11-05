नागपूर

Nagpur News: पारंपरिक मच्छीमारांना मिळणार दिलासा; बिगर वनक्षेत्रात मासेमारीला मंजुरी, हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न सुटणार

Relief for traditional fishermen: सध्या काही ठिकाणी होणारी मच्छीमारी अनधिकृत असल्याने त्यास कायदेशीर चौकटीत आणण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील पारंपरिक मच्छीमारांच्या रोजगाराला व उत्पन्नवाढीस मोठा हातभार लागणार आहे.
नागपूर: मत्स्यव्यवसाय मंत्री नीतेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मंगळवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील बिगर संरक्षित वनक्षेत्रात शासन मान्यता प्राप्त मच्छीमार सहकारी संस्थांमार्फत मत्स्यव्यवसाय करण्यास धोरणात्मक मंजुरी देण्यात आली. हिवाळी अधिवेशनात मच्छीमारांचे प्रश्न सुटणार असून यासंदर्भात लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

