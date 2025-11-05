Nagpur News: पारंपरिक मच्छीमारांना मिळणार दिलासा; बिगर वनक्षेत्रात मासेमारीला मंजुरी, हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न सुटणार

नागपूर: मत्स्यव्यवसाय मंत्री नीतेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मंगळवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील बिगर संरक्षित वनक्षेत्रात शासन मान्यता प्राप्त मच्छीमार सहकारी संस्थांमार्फत मत्स्यव्यवसाय करण्यास धोरणात्मक मंजुरी देण्यात आली. हिवाळी अधिवेशनात मच्छीमारांचे प्रश्न सुटणार असून यासंदर्भात लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.सध्या काही ठिकाणी होणारी मच्छीमारी अनधिकृत असल्याने त्यास कायदेशीर चौकटीत आणण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील पारंपरिक मच्छीमारांच्या रोजगाराला व उत्पन्नवाढीस मोठा हातभार लागणार आहे. यासोबतच वन अधिवासाला बाधा न आणता ही प्रक्रिया पार पाडावी, यासाठी वन विभागाशी तातडीने संयुक्त बैठक घेण्याचे निर्देश राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले..राज्यातील ३३ तलाव आणि सुमारे ५५ हजार हेक्टर जलक्षेत्रात प्रमाणित सहकारी संस्थांमार्फत मच्छीमारी सुरू करण्याचा प्रस्ताव वन विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे. या निर्णयातून राज्यातील जवळपास २ लाख भुजलाशयी पारंपरिक मच्छीमारांना रोजगार व स्थिर उत्पन्नाचे मार्ग खुले होणार आहे..या बैठकीस चिमूरचे आमदार कीर्तिकुमार भांगडिया, मत्स्यव्यवसाय चळवळीचे अभ्यासू नेते प्रकाश लोणारे (चिटणीस), अपर मुख्य सचिव (वन), सचिव (मत्स्यव्यवसाय) एन. रामास्वामी, आयुक्त मत्स्य व्यवसाय किशोर तावडे, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश पाठक, उपसचिव जकाते, खासगी सचिव रवी कटकधोंड, हृता दीक्षित तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...नागपुरात भुजलाशयी मत्स्य व्यवसाय परिषद होणारया बैठकीत नागपूर येथे भुजलाशयी मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था परिषद आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांची उकल करण्याचे ठरविण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.