Electricity Rate: महाराष्ट्रात उकाड्याने जीव त्रस्त, पण वीजबिलाच्या भीतीने पंखे बंद; वीजदरांनी सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले

देशातील उष्णतेची लाट नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे. जगातील सर्वात उष्ण शहरांपैकी एक असलेल्या नागपूर आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरात तापमान ४० अंश सेल्सिअसच्या वर गेले आहे. या तीव्र उष्णतेमुळे वीज वितरण प्रणाली कोलमडून पडू नये म्हणून मोठ्या शीतकरण यंत्रणा आणि पंखे बसवले जात आहेत. पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या जात असल्या तरी, त्यामुळे जनतेवर पडणारा आर्थिक भार अत्यंत चिंताजनक आहे. .वाढत्या वीज दरांमुळे आता मध्यम आणि निम्न उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांच्या बजेटवर मोठा भार पडत आहे, ज्यामुळे लोकांना इच्छा असूनही कुलर किंवा पंखे वापरणे शक्य होत नाही. नागपूरमधील सुदाम नगरीसारख्या कामगार वस्तीत रात्री १० वाजल्यानंतरही लोकांची मोठी गर्दी घराबाहेर दिसून येते. कडक उन्हामुळे लोकांना त्यांच्या पत्र्याच्या घरात राहणेही कठीण झाले आहे. .अनुराधा श्रावण कावळे या घरगुती मदतनीस म्हणून येथेच राहतात. त्यांच्या घराच्या कोपऱ्यात एक कूलर आहे, पण तो बंद आहे. एप्रिलमध्ये, त्यांना १८८ युनिट वीज वापरल्याबद्दल १,९६० रुपयांचे बिल आले, म्हणजेच प्रति युनिट १० रुपयांपेक्षा जास्त दर. ही रक्कम त्यांच्या एकूण मासिक कौटुंबिक पगाराच्या अंदाजे १० टक्के आहे. या वाढत्या खर्चामुळे त्यांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वतःच्या आरोग्याशीही तडजोड करावी लागत आहे. विजेची बिले कमी ठेवण्यासाठी ग्राहकांना आपला बहुतेक दिवस घराबाहेर घालवावा लागतो..महाराष्ट्रात देशातील सर्वात महागडी वीज आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्याचा मोठा औद्योगिक पाया आणि त्याच्या विशाल वीज जाळ्याच्या देखभालीसाठी लागणारी प्रचंड गुंतवणूक. वीज पुरवठा जाळे सुधारण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने मार्च २०२६ रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी आपला भांडवली खर्च तब्बल ८५ टक्क्यांनी वाढवून २३४.५ अब्ज रुपये केला आहे..जरी राज्य सरकारने २०३० पर्यंत घरगुती ग्राहकांसाठी वीज दरात २६ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याची योजना आखली असली तरी, त्यात एक मेख आहे. या सवलतीचा मुख्य लाभ केवळ १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांनाच मिळेल. हे संकट केवळ शहरांपुरते मर्यादित नाही, तर त्याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम होत आहे. नागपूरपासून सुमारे १०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या केलपूरमधील शेतकऱ्यांना वेगळ्याच समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. .सरकार शेतीसाठी अनुदानित वीज पुरवते, परंतु तिची वेळ अनियमित आहे. सकाळी ८ ते दुपारी १२ या वेळेत वीज पुरवली जाते, आणि याच काळात सूर्य सर्वात जास्त प्रखर असतो. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, वीज कंपन्यांसाठी ग्रीड संतुलित करण्याची ही चांगली वेळ असली तरी, या जीवघेण्या उन्हात शेतात जाऊन मोटारी चालवणे आणि सिंचन करणे हे त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण करणारे आहे. .या अव्यवहार्य वेळापत्रकामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी पडीक राहिल्या असून त्यांना केवळ पावसावर अवलंबून राहावे लागत आहे. जर वीजपुरवठा वेळेवर झाला, तर पिकांचे उत्पन्न आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न या दोन्हींमध्ये सुधारणा होऊ शकते. इंटिग्रेटेड रिसर्च अँड अॅक्शन फॉर डेव्हलपमेंट (IRADe) या थिंक टँकच्या मते, उत्पादकतेतील घट आणि आरोग्य व्यवस्थेवरील वाढता भार टाळण्यासाठी राज्यांनी उन्हाळ्यात कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी विशेष हंगामी अनुदान देण्याचा विचार करावा.