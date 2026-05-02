नागपूर

HSC Exam Mass Copy : बारावी निकालादरम्यान मोठी खळबळ! 250 हून अधिक विद्यार्थ्यांवर कारवाई; गोंदिया-वर्ध्यातील 243 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, बोर्डाचा कठोर निर्णय

Mass Copying Case in Maharashtra HSC Exam 2026 : बारावी परीक्षेत पेपरफुटी आणि कॉपी प्रकरण उघड झाले असून गोंदिया व वर्ध्यात 243 विद्यार्थी जीवशास्त्र पेपरमध्ये कॉपी करताना आढळले होते.
Maharashtra HSC Exam Mass Copy Case

esakal

मंगेश गोमासे
Updated on

नागपूर : राज्याच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून बारावीच्या निकालाची घोषणा करण्यात आली. मात्र, बारावीच्या परीक्षेदरम्यान तीन पेपर फुटल्याची घटना समोर आली असताना, गोंदिया आणि वर्ध्यातील समुद्रपूर तालुक्यात ‘जीवशास्त्र’ या पेपरदरम्यान ‘मास कॉपी’ केल्याचे २४३ विद्यार्थ्यांच्या पेपर तपासणीदरम्यान धक्कादायक प्रकार उघडकीस (Maharashtra HSC mass copying case 2026) आला. याप्रकरणी या सर्वच विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यात आला आहे. या सर्वच विद्यार्थ्यांवर अनुशासनात्मक कारवाई केल्याची माहिती विभागीय शिक्षण मंडळ अध्यक्ष डॉ. शिवलिंग पटवे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

Loading content, please wait...
