Dhangar Community: मेंढपाळ धनगरांसाठी अर्धबंदिस्त मेंढीपालन प्रकल्पाचे संकेत; कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक!

अमरावती: भटकंती करणाऱ्या मेंढपाळ धनगर समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायाला आधुनिक, शाश्वत व स्थिर स्वरूप देण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत अर्धबंदिस्त मेंढीपालन प्रकल्प समाविष्ट करण्याबाबत मंगळवारी (ता.१७) मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. .अध्यक्षस्थानी राज्याचे कृषिमंत्री दत्ता भरणे होते. यावेळी कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, पोकराचे प्रकल्प संचालक परिमल, उपसचिव संतोष कराड, अंबादास चंदनशिवे, कृषी संचालक सुनील बोरकर, पोकराचे उपसंचालक विजय कोळेकर, पशुसंवर्धन विभागाचे वरिष्ठ उपसचिव मराळे, आयुक्त (कृषी) तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी व मेंढी विकास महामंडळ, पुणे यांचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. शीतलकुमार मुकणे आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..बैठकीच्या प्रारंभी मेंढपाळ धनगर विकास मंचच्यावतीने सादर करण्यात आलेल्या माहितीपटातून भटकंती करणाऱ्या धनगर समाजाची वास्तव परिस्थिती अत्यंत प्रभावीपणे मांडण्यात आली. त्यानंतर मंचचे अध्यक्ष संतोष महात्मे यांनी प्रास्ताविक करीत सविस्तर प्रकल्प आराखडा सादर केला. पल्लवी लांडे व प्रवीण भुजाडे यांनी सादर केलेल्या सादरीकरणातून अर्धबंदिस्त मेंढीपालन प्रकल्पाची गरज, त्याचे आर्थिक व सामाजिक फायदे आणि अंमलबजावणीची दिशा स्पष्ट करण्यात आली..या प्रकल्पाद्वारे मेंढपाळ धनगरांची सततची भटकंती कमी करून त्यांना स्थैर्य देणे, चारा व निवाऱ्याची शाश्वत व्यवस्था निर्माण करणे, पशुवैद्यकीय सेवा, लसीकरण, विमा संरक्षण उपलब्ध करून देणे तसेच मेंढ्यांच्या विक्रीसाठी सुसंघटित व पारदर्शक विपणन व्यवस्था उभी करणे, यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. बैठकीत आदी सर्व विषयांवर सकारात्मक चर्चा होऊन सदर प्रस्तावास तत्त्वतः मान्यता देत सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती संतोष महात्मे यांनी दिली..प्रस्तावित प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्येप्रति कुटुंब १०० मेंढ्यांचे युनीट व ५० कुटुंबांचा क्लस्टर आधारित प्रकल्पअर्धबंदिस्त, सुरक्षित व हवेशीर मेंढी निवारा शेड उभारणीकुंपण, पाणी व्यवस्था, चारा साठवण व उत्पादन यावर विशेष भरपशुवैद्यकीय सेवा, लसीकरण, कृत्रिम रेतन व विमा संरक्षणप्रशिक्षणासाठी केंद्रीय मेंढी व लोकर अनुसंधान केंद्र, अविकानगर (राजस्थान) यांचे सहकार्यविपणन व्यवस्थेसाठी प्रक्रिया उद्योग व साखळी विकास.बैठकीत सर्व विषयांवर सकारात्मक चर्चा होऊन सदर प्रस्तावास तत्त्वतः मान्यता देत सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भविष्यात लवकरच प्रकल्प सुरू होण्याचे संकेत मंत्री महोदयांनी दिले.-संतोष महात्मे, अध्यक्ष, धनगर मेंढपाळ संघटना.