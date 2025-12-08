Maharashtra Assembly Winter Session : आमदारांचं भव्य स्वागत, फुलांच्या रांगोळ्या अन् पुष्पकमान; कँटिनमध्ये खास वऱ्हाडी पदार्थांची मेजवानी...

हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार निवासात उत्सवी सजावट करण्यात आली असून राज्यभरातून येणाऱ्या आमदारांचे स्वागत भव्य व आकर्षक पद्धतीने करण्यासाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केली आहे. आमदार निवासातील प्रवेशद्वारापासून संपूर्ण आवारापर्यंत रंगीबेरंगी फुलांनी सजावट करण्यात आली आहे. गेरू, झेंडू, गुलाब, लिली, जेरबेरा यांसारख्या फुलांच्या सुंदर रांगोळ्यांनी परिसर सुशोभित करण्यात आला आहे. मुख्य प्रवेशद्वारावर खास तयार केलेल्या पुष्प कमानींमुळे स्वागताचा माहोल झाला आहे. संपूर्ण परिसरात लावलेल्या ताज्या फुलांच्या माळांनी वातावरण अधिक प्रसन्न केले आहे..प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आमदारांच्या स्वागतात कोणतीही कमतरता राहू नये, यासाठी स्वच्छता, सुरक्षा आणि व्यवस्था यामध्येही विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. निवासातील खोल्यांची विशेष देखभाल, भोजनालयाची व्यवस्था, वाहनतळापर्यंतच्या मार्गाची दुरुस्ती यासह सर्व तयारी पूर्ण झालेली आहे. अधिवेशन काळात आमदारांची सतत ये-जा, लोकप्रतिनिधींची वर्दळ या सर्वांमुळे आमदार निवास परिसरात नेहमीच उत्साहाचे वातावरण असते. मात्र, यावर्षी फुलांनी सजलेला परिसर सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. स्थानिक नागरिक आणि कर्मचारी या सजावटीचे कौतुक करताना दिसत आहेत..Maharashtra Assembly Winter Session : विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून, उपराजधानीत घातपाताची शक्यता; पोलिस यंत्रणा हाय अलर्टवर.वऱ्हाडी पदार्थांची मेजवाणीनागपुरी थाटात झुणका-भाकर, पिठलं, वांग्याचं भरीत आमदार निवासात खवय्यांसाठी खास खाद्यपदार्थांची रेलचेल आहे. राज्यभरातून येणाऱ्या आमदार, अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या मुक्कामामुळे येथील जेवणावळीत दरवर्षी विविधता आहे. यंदा मात्र मेनू अधिक स्वादिष्ट, पौष्टिक आणि स्थानिक पदार्थांनी परिपूर्ण आहे. आमदार निवासातील कँटीनमध्ये महाराष्ट्राच्या पारंपरिक चवींसह देशभरातील लोकप्रिय पदार्थ दिसणार आहेत. नागपुरी थाटात झुणका-भाकर, पिठलं, वांग्याचं भरीत, तिखट-गोड दाल, स्पेशल सावजी रस्सा यंदा खास आकर्षण आहे. नाश्त्यात पोहे, उपमा, साबुदाणा खिचडी, मिसळ-पाव, तसेच ताज्या फळांच्या सलाड केला आहे..Nagpur Winter Session: विधानभवनावर धडकणार ३३ मोर्चे; मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आंदोलक .हिरकणी कक्षात विशेष सजावटआमदार निवासात विशेषतः इमारत क्रमांक १ मधील दुसऱ्या माळ्यावर महिला आमदारांसाठी केलेली सजावट यंदा सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. येथे नव्याने तयार केलेला हिरकणी कक्ष हा विशेष आकर्षण ठरले आहे. दुसऱ्या मजल्यावरील कॉरिडॉर, कक्ष तसेच स्वागत क्षेत्र फुलांच्या मनोहारी सजावटीने उजळून निघाले आहे. अधिवेशनासाठी प्रशासनाने कोणतीही कसर सोडलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.