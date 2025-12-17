नागपूर

Chandrashekhar Bawankule: नागपूरसह राज्यात महायुती मजबूत : चंद्रशेखर बावनकुळे; ५१ टक्क्यांहून अधिक मतांसह महायुती सत्तेत येईल!

Mahayuti strong in Nagpur and Maharashtra says Bawankule: महायुतीच्या विजयाचा दावा: बावनकुळे यांचा आत्मविश्वास
Chandrashekhar Bawankule
Chandrashekhar Bawankulesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : राज्यातील २९ महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजप -महायुती विजयी होईल आणि अनेक ठिकाणी महायुतीचे महापौर असतील, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला. ५१ टक्क्यांहून अधिक मतांसह महायुती सत्तेत येईल, असा दावा त्यांनी केला.

Loading content, please wait...
Bjp
Nagpur
political
district
political leader
chandrashekhar bawankule
Political Controversy
Mahayuti
Mahayuti alliance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com