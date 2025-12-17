Chandrashekhar Bawankule: नागपूरसह राज्यात महायुती मजबूत : चंद्रशेखर बावनकुळे; ५१ टक्क्यांहून अधिक मतांसह महायुती सत्तेत येईल!

नागपूर : राज्यातील २९ महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजप -महायुती विजयी होईल आणि अनेक ठिकाणी महायुतीचे महापौर असतील, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला. ५१ टक्क्यांहून अधिक मतांसह महायुती सत्तेत येईल, असा दावा त्यांनी केला..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.नागपूर असो वा मुंबई, जिथे भाजप मजबूत आहे. पिंपरी-चिंचवडसह इतर महानगरपालिकांमध्येही महायुतीतील चर्चा वेग घेत आहे. युवा स्वाभिमान पक्ष गेल्या १५ वर्षांपासून महायुतीचा भाग असून, अमरावतीतही महायुतीतूनच निवडणूक लढवली जाणार आहे..उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच त्यांनी मुलगा आदित्य ठाकरे यांना पुढे आणले होते. त्यामुळे यात नवीन काहीच नाही. संजय राऊत यांनी आयुष्यभर टीका करण्याचेच काम केले असून, त्यांना तेच दिसत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला..मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याच्या आरोपांवर ते म्हणाले की, जोपर्यंत चंद्र-सूर्य आहे तोपर्यंत मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी होणार नाही, हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ठाम निर्धार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल खात्याची जबाबदारी दिल्यानंतर सात लाख कुटुंबांची घरे नियमित करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आले. .थरारक घटना! 'कादवे डोंगरातील कड्यात परप्रांतीय युवक रात्रभर जाेरजाेरत ओरडला, आवाज कुणीच ऐकला नाही, सकाळ झाली अन्...सनद आणि एनए प्रक्रियेतून नागरिकांची सुटका करण्यात आली. आता केवळ प्रीमियम भरल्यानंतर घर नियमित होणार आहे. या निर्णयाचा लाभ सर्व आरक्षित प्रवर्गांना होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.