Buldhana News: आई होती, आई आहे, कार्यातून ती सदैव राहील; माईंच्या कार्याचा केला उलगडा, बुलडाणेकरांशी ममताताईंचा भावनिक संवाद!

बुलडाणा: आपल्या सगळ्यांना सुरक्षित घर आहेत, मात्र अनाथ मुलांना घराची किंमत कळली पाहिजे, घरासारखी माया मिळाली पाहिजे यासाठी माईने सुरू केलेलं बालनिकेतन आम्ही सांभाळत आहोत. आई होती, आई आहे , तिच्या कार्यातून ती सदैव राहील अश्या शब्दात माईंच्या कार्याचा केला उलगडा पद्मश्री डॉ. सिंधुताई सपकाळ यांच्या कन्या ममता सिंधुताई सपकाळ यांनी केला. ''तू आहेस ना'' या जिव्हाळा परिवार बुलडाणा यांच्या वतीने गोवर्धन हॉलमध्ये आयोजित मुक्त संवादामध्ये ममता सपकाळ यांनी बुलडाणेकर रसिकांशी संवाद साधला..Pune News: पुण्यात नवीन शासकीय विश्रामगृह; लष्कर परिसरात ४८ कक्षांची इमारत, ३३ कोटींचा खर्च, ४८ कक्ष उपलब्ध राहणार!.त्या पुढे म्हणाल्या, कुणाला भाऊ, कुणाला आई, कुणाला बहीण मिळते आणि अनाथ असूनही उद्याच्या कुटुंब संस्थेचा कणा तयार होतो. इथे शिकलेल्या लेकी डॉक्टर, इंजिनियर, वकील होऊन इथूनच सासरी जातात आणि माहेरपणाला देखील येतात. मुलं इथून गेल्यानंतर आपलं कुटुंब म्हणून जबाबदारी पूर्ण करतात हेच आईला अपेक्षित असलेलं काम आम्ही करत आहोत. असं देखील यावेळी बोलतांना त्या म्हणाल्या. कीर्ती वैराळकर यांनी विविध प्रश्न विचारून ताईंना बोलतं करत उत्तरोत्तर कार्यक्रमाची रंगत वाढवली. .मुलींच्या घटत्या संख्येवर बोलताना त्या म्हणाल्या की, आपल्याला समाजाची एक बाजू कमकुवत करून चालणार नाही म्हणून मुले आणि मुलींना समान पातळीवर पाहिलं पाहिजे. आज मुलांना लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत ही आपण आधी केलेल्या अनेक गर्भपाताची किंमत चुकवत असून संस्थेतून नऊ मुलींची एकाच वेळी लग्न केली त्यावेळी ५०० अर्ज आले होते. ही भयावह वास्तविकता असल्याचे त्या पुढे म्हणाल्या..शिवाय संस्थेतून मुलींच्या लग्नासाठी कुठल्याही पैशाची मागणी केली जात नाही त्यामुळे अशा पद्धतीचे मेसेज किंवा मागणी आल्यास सावध राहण्यास देखील त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी कार्यक्रमासाठी सहकार्य केलेल्या सहयोगी संस्थांचा सत्कार ममताताईंच्या हस्ते करण्यात आला. सरला शिवाजी तायडे, मालती संदीप शेळके, सुनिता सुरेश देवकर, ॲड.शर्वरी रविकांत तुपकर, अर्चना जयंत जाधव, अनिता रितेश खडके व वैशाली रणजीत सिंग राजपूत यांनी सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधित्व केले. .प्रास्ताविक डॉ. माधवी जवरे यांनी केले प्रमुख उपस्थिती कोमल सुकेश झंवर, प्रा. शाहिना पठाण, डॉ. विजयालक्ष्मी वानखेडे यांची होती. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन वैशाली तायडे यांनी तर आभार प्रदर्शन प्रा. स्वाती कस्तुरे यांनी केले. यशस्वीतेसाठी रविकिरण टाकळकर विक्रांत राजपूत व जिव्हाळा परिवारातील प्रज्ञा लांजेवार, डॉ. संगीता पवार,डॉ. साधना भवटे, प्रा. सीमा काळणे यांनी पुढाकार घेतला होता..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.माईंचे कार्य व गझल उलगडतबालपणापासून ते माईच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत अनेक भावनिक विषयावर बोलताना त्या सद्गतीत झाल्या. खच्च भरलेल्या गोवर्धन हॉलमध्ये सिंधुताईंना ममता ताई कडून बुलडाणा कर रसिक तन मनाने ऐकत होते. आई आणि गझल माझ्यासाठी वेगळ्या नाहीत. कमालीचं साधर्म्य आणि टोकाचा विरोधाभास या दोन्ही गोष्टी गझल आणि आई मध्ये मला मिळाल्या म्हणून माझी गझल समृद्ध होत गेली. असे म्हणत वेगवेगळ्या गझल त्यांनी सादर केल्या. विविधांगी गजल सादर करत माईंचे कार्य व गझल उलगडत रसिकांना खिळवून ठेवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.