सरकारचा डाव प्रतिडावाने मोडून टाका, मी मुंबईला जात नसतो, त्यांचे पाय मोडले का? जरांगेंचा सवाल

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी यासाठी नागपुरात प्रहारचे आमदार बच्चू कडू यांच्यासह शेतकरी नेत्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला राजू शेट्टी यांच्यासह इतर नेत्यांचाही पाठिंबा आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हेसुद्धा नागपूरमधील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी पोहोचले आहेत. बच्चू कडू आज मुंबईत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणार असून त्यात तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारचा डाव प्रतिडावाने उधळून टाका असंही जरांगे पाटील म्हणाले..शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं की, मी शेतकरी पुत्र म्हणून इथं आलो. काल बच्चू भाऊ सांगत असताना तुमचे आणि नेतृत्वाखाली काय दुरावा होतो हे लक्षात येत नाही. तुमच्या गोंधळामुळे लोक ऐकत नव्हते. मोठी लढाई जिंकताना शब्द आणि त्याचे अर्थ अनेक होतात. मूळ गाभा एकत्र आंदोलक असतात. मुंबईत गेलेली पोर शांत ऐकत होती. आंदोलनाचा गाभा आंदोलक आहेत. नेतृत्वाचे कष्ट वाया घालावू नका. व्यवस्थित चित ठेवून नेत्यांच ऐकलं पाहिजे असंही आवाहन जरांगे पाटील यांनी म्हटलं..Nagpur Farmers Protest : वरचा देव पावला, खालचा देव पावतो का नाही बघू... मुंबईला निघण्याआधी बच्चू कडू नेमकं काय म्हणाले? .शांतता आणि संयम ठेवाय. मी आजारी आहे, साडे सहा वाजता बघितला, सरकारने डाव टाकला, तेव्हाच मी निघत आहे असे सांगितले. सरकारचा प्रतिडाव कसा मोडायचा हे माहीत नाही पण मी इथं आलो. शेतकरी आंदोलनात पूर्ण हयात घातलेले लोक इथं आहेत. त्यांना मी सल्ला देणार नाही. सरकारने डाव टाकला म्हणून इथं आलो. मी मुंबईला जाणार नाही, सरकारचे पाय मोडले का? मी मुंबईच्या विषयात पडणार नाही असं जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं..विषय ताकदीने लावून धरा त्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. मानपान वगैरे काही नाही. मी मुंबईला जात नसतो. त्यांचे पाय मोडले का? आम्ही का यावं? शेतकरी आंदोलकांनी ठरल्यानुसार निर्णय घ्यावा. फक्त डाव टाकणाऱ्यांच्या खोडी मोडल्या पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलं पाहिजे असंही जरांगे पाटील म्हणाले..शेतकऱ्याला लुटण्याचं काम झालंय. आंदोलनाची हीच योग्य वेळ आहे. सरकारने डाव टाकलाय त्यावर प्रतिडाव टाकल्याशिवाय आंदोलन यशस्वी होणार नाही. इथं अनुभवी लोक आले आहेत. त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाण आहे. हयात ज्यांनी शेतकऱ्यांसाठी घालवली ते एकत्र आलेत. या आंदोलनासाठी सर्वांनाच बाहेर पडावं लागेल असंही जरांगे पाटील यांनी सांगितलं..मुंबईला बच्चू कडू जाणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात आणि माझ्या आंदोलनात फरक आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांतलं मला ज्ञान नाही. इथं आलेले शेतकरी संघटनेचे नेते सगळं बरोबर करतील. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन योग्य दिशेनं चाललं असल्याचंही जरांगे पाटील म्हणाले..