Nagpur : नागपुरात मेंदूज्वर सदृश्य आजाराचा धोका, आतापर्यंत १० बालकांचा मृत्यू

गेल्या दोन महिन्यात नागपूरमध्ये मेंदूज्वरासारख्या आजारानं नागपुरात १० बालकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती उघड झालीय. नागपूरमधील एका खासगी रुग्णालयात मध्य प्रदेशातील दोन वर्षीय बालिकेचा शनिवारी मृत्यू झालाय. आतापर्यंत झालेल्या १० मृत्यूपैकी ५ बालक हे नागपूरसह महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागातले आहेत. ते नागपुरात उपचारासाठी आले होते. तर इतर बालक हे मध्य प्रदेशातील होते. .बालकांचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला याची माहिती अद्याप समोर आली नाहीय. अॅक्युट एन्सेफेलायटिस सिंड्रोममुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता. पण त्याबाबतच्या टेस्ट्स निगेटिव्ह आल्या आहेत. तर काही बालकांचे नमुने एनआयव्हीने घेतले आहेत. पण अद्याप त्यांचा अहवाल आलेला नसल्यानं मृत्यूच्या कारणाचा उलगडा झालेला नाही..शक्तीचा महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीला धोका नाही, पण मराठवाडा, विदर्भात मुसळधार पावसाची शक्यता; IMDने दिला इशारा.गेल्या २ महिन्यात १० बालकांच्या मृत्यूचं कारण समजलेलं नसलं तरी अजूनही नागपुरात वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये १४ रुग्ण दाखल आहेत. त्यांच्यावर उपचार केले जात आहेत. त्यांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. विदर्भ आणि मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा परिसरात संशयित अॅक्युट एन्सेफेलायटिसचे रुग्ण सापडते आहेत का? जर असेल तर त्याच्याशी संबंधित चाचण्यांचे अहवाल निगेटिव्ह कसे येतायत असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतायत..दरम्यान, खोकल्याच्या कफ सिरपमुळे झालेल्या मृत्यूंमुळेही खळबळ उडालीय. खोकल्याच्या सिरपचे नमुने तामिळनाडुच्या प्रयोगशाळेला पाठवण्यात आले होते. त्याचा अहवाल आल्यानंतर कफ सिरपवर बंदी घातली आहे. या प्रकरणी एका डॉक्टरलाही ताब्यात घेण्यात आलंय. मध्य प्रदेशात १० मुलांच्या मृत्यूनंतर ही कारवाई करण्यात आलीय.