विदर्भातही बिबट्याची दहशत! नागपुरातील भांडेवाडी परिसरात वावर, वनविभागाचं पथक दाखल

कोल्हापूर, सांगली आणि अहिल्यानगरनंतर आता विदर्भात बिबट्याची दहशत निर्माण झाली आहे. आता नागपूरच्या भांडेवाडी परिसरातील एका घरात चक्क बिबट्या शिरल्याची माहिती आहे. स्थानिकांनी याची माहिती पोलीस आणि वनविभागाला दिली असून वनविभागाचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं आहे. या ठिकाणी नागरिकांची मोठी गर्दी बघायला मिळते आहे. .भांडेवाडी हा नागपूर शहराच्या मध्यभागी असलेला भाग आहे. याठिकाणी मोठी लोकवस्ती आहे. इथे कायम वर्दळ असते. अशावेळी हा बिबट्या इथे पोहोचला कसा असा प्रश्न उपस्थित होते आहे. घरात बिबट्याचं बसाल आहे. त्याचं शेपूल बाहेर दिसतं आहे. स्थानिकांची याची माहिती पोलीस आणि वनविभागाला दिली आहे..Sangli Leopard: सांगलीत बिबट्याचा वावर; पायाचे ठसे सापडले पण प्रशासनाची कारवाई कुठे अडकली?.वनविभागाची टीम याठिकाणी दाखल झाली असून बिबट्याचं रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु झालं आहे. या बिबट्याला पकडणयासाठी वनविभागाचे प्रयत्न सुरु आहेत. या भागापासून काही अंतरावर उमेरडच जंगल आहे. या जंगलातून हा बिबट्या भांडेवाडी परिसरात दाखल झाला असावा, अशी शक्यता आहे. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना या भागातील नागरिकांनी घाबरू नये, असं आवाहन केलं आहे..Leopard Attack : दौंड तालुक्यात मध्यरात्री बिबट्याचे थैमान; ५० हजारांचा घोडा फस्त, वनविभाग सतर्क!.खरं तर गेल्या काही दिवसांपासून मानवी वस्तीत वन्याप्राण्याचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. वन्य प्राणी आणि मानव असा संघर्ष बघायला मिळतो आहे. आधी कोल्हापूर, नंतर सांगली आणि अहिल्यानगर नंतर आता नागपुरातही बिबट्याची दहशत बघायला मिळते आहे.