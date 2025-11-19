Nagpur Leopard Rescue : इंजेक्शन मारलं अन् जाळीत पकडलं; भरवस्तीत शिरलेला बिबट्या जेरबंद, रेस्क्यू ऑपरेशनचा थरारक घटनाक्रम

Nagpur Leopard Rescue : नागपूरच्या भांडेवाडी परिसरातील एका घरात शिरलेला बिबट्याला अखेर जेरबंद करण्यात आलं आहे. या बिबट्याला डार्ट मारून बेशुद्ध करण्यात आलं असून लवकरच त्याला पिंजऱ्यात कैल केलं जाणार आहे. त्यानंतर या बिबट्याला जंगलात सोडलं जाईल, अशी माहिती वनविभागाकडून देण्यात आली आहे. .आज सकाळी नागपूरच्या भांडेवाडी या परिसरातील एका वर्दळीच्या भागात बिबट्या दिसून आला. बांधकाम सुरु असलेल्या एका घरात मुलीला हा बिबट्याचं शेपूट दिसून आलं होत. त्यानंतर याची माहिती स्थानिक पोलीस आणि वनविभागाला देण्यात आली होती. वनविभागाच्या पथकाने तत्काळ या ठिकाणी दाखल होत बिबट्याचं रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु केलं होतं..Ajara Leopard: दोन महिन्यांपासून बिबट्याचा दहशत; पेरणोलीत वनविभागाची शोधमोहीम सुरू.हा परिसर वर्दळीचा असल्याने तसेच या ठिकाणी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्या सुरुवातीला बिबट्याला पकडण्यात अडचण येत होती. मात्र, दोन तासांच्या प्रयत्नानंतर अखेर त्याला ट्रॅंक्यूलाईज करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काही मिनिटांतच बिबट्याला डार्ट मारत शांत करण्यात आलं. बिबट्या बेशुद्ध झाल्यानंतर त्याला जाळीत पकडून पिंजऱ्यात पकडण्यात आलं. .Sangli Leopard: सांगलीत बिबट्याचा वावर; पायाचे ठसे सापडले पण प्रशासनाची कारवाई कुठे अडकली?.या बिबट्याला आला वनविभागाच्या वाहतून रेस्क्यू सेंटरला नेण्यात येणार असून तिथे त्यावर उपचार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या बिबट्याला जंगलात सोडण्यात येईल, अशी माहिती वनविभागाच्यावतीने देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.