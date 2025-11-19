नागपूर

Nagpur Leopard Rescue : इंजेक्शन मारलं अन् जाळीत पकडलं; भरवस्तीत शिरलेला बिबट्या जेरबंद, रेस्क्यू ऑपरेशनचा थरारक घटनाक्रम

Nagpur Leopard Captured in Bhandewadi : आज सकाळी नागपूरच्या भांडेवाडी या परिसरातील एका वर्दळीच्या भागात बिबट्या दिसून आला. या बिबट्याला अखेर जेरबंद करण्यात आलं असून त्याला डार्ट मारून बेशुद्ध करण्यात आलं आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

Nagpur Leopard Rescue : नागपूरच्या भांडेवाडी परिसरातील एका घरात शिरलेला बिबट्याला अखेर जेरबंद करण्यात आलं आहे. या बिबट्याला डार्ट मारून बेशुद्ध करण्यात आलं असून लवकरच त्याला पिंजऱ्यात कैल केलं जाणार आहे. त्यानंतर या बिबट्याला जंगलात सोडलं जाईल, अशी माहिती वनविभागाकडून देण्यात आली आहे.

Nagpur
Leopard
animal
Wildlife

