Nagpur Fraud: 'नागपूरमध्ये दाम्पत्याकडून गुंतवणूकदाराची २.३७ कोटींची फसवणूक'; शेअर बजारात जास्त नफा देण्याचे दाखवले आमिष

Stock Market Scam: मनी व्ह्यू नावाच्या ऑनलाइन ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून लवकर कर्ज मिळते, अशी माहिती त्यांना दिली. कर्ज घेऊन अमरीन यांनी आरोपींच्या कंपनीत नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत ९ लाख ६० हजार रुपये गुंतविले. मात्र, परतावा मिळाला नाही.
Updated on

नागपूर : शेअर बजारात गुंतवणूक करून जास्त नफा देण्याचे आमिष दाखवून एका दाम्पत्याने गुंतवणूकदारांची २ कोटी ३७ लाख रुपयांनी फसवणूक केली. याप्रकरणी सोनेगाव पोलिसांनी आरोपी दाम्पत्य प्रफुल्ल सुधाकर चाटे (४३) आणि अवनी प्रफुल चाटे (४०) दोन्ही रा. भेंडे लेआऊट, दत्तनगर यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला.

