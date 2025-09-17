Nagpur Fraud: 'नागपूरमध्ये दाम्पत्याकडून गुंतवणूकदाराची २.३७ कोटींची फसवणूक'; शेअर बजारात जास्त नफा देण्याचे दाखवले आमिष

नागपूर : शेअर बजारात गुंतवणूक करून जास्त नफा देण्याचे आमिष दाखवून एका दाम्पत्याने गुंतवणूकदारांची २ कोटी ३७ लाख रुपयांनी फसवणूक केली. याप्रकरणी सोनेगाव पोलिसांनी आरोपी दाम्पत्य प्रफुल्ल सुधाकर चाटे (४३) आणि अवनी प्रफुल चाटे (४०) दोन्ही रा. भेंडे लेआऊट, दत्तनगर यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रफुल्ल आणि अवनीने मिळून महालक्ष्मी फायनांशियल सर्व्हिसेस नावाने फर्म उघडली होती. या माध्यमातून दोघेही शेअर बाजारात पैसे गुंतवतात. जवळपास १० वर्षांपूर्वी आरोपी प्रफुल्ल याची गोपालनगर परिसरात राहणारे अमरीन चांदखान पठाण (३६) यांच्याशी ओळख झाली होती. .प्रफुल्लने त्यांना कंपनीच्या माध्यमातून शेअर बाजारात पैसे गुंतविल्यास बक्कळ नफा होण्याचे आमिष दाखविले. मनी व्ह्यू नावाच्या ऑनलाइन ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून लवकर कर्ज मिळते, अशी माहिती त्यांना दिली. कर्ज घेऊन अमरीन यांनी आरोपींच्या कंपनीत नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत ९ लाख ६० हजार रुपये गुंतविले. मात्र, परतावा मिळाला नाही. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.अमरीनने आरोपींबाबत माहिती काढली असता समजले की, त्यांनी त्यांच्याप्रमाणेच कल्पना दुबे, मिलिंद जोशी, अतुल सावरकर, सरिता मोहने, सरीन आझाद, गणेश उईके, संजय वैरागडे, उमंग जैन आणि इतरांची सुद्धा २ कोटी ३७ लाखांनी फसवणूक केली. आरोपी घराला कुलूप लावून फरार झाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.