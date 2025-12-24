नागपूर

Nagpur Cyber Fraud : ५० हजार पेन्शनच्या फसव्या जाहिरातीला बळी; नागपूरात माजी एअरफोर्स अधिकाऱ्याला ८९ लाखांचा गंडा!

Investment Scam : दरमहा पेन्शन मिळण्याच्या आमिषाने सायबर चोरट्यांनी नागपूरातील माजी एअरफोर्स अधिकाऱ्याची ८९ लाखांची फसवणूक केली. सायबर पोलिसांनी आयटी अॅक्टनुसार गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
नागपूर : गुंतवणूक केल्यावर दरमहा ५० ते ६० हजार रुपये पेन्शन मिळण्याचे आमिष दाखवित, सायबर चोरट्यांनी शहरातील प्रतापनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या ६४ वर्षीय एअरफोर्सच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला ८९ लाख रुपयांनी गंडा घातला. याप्रकरणी त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून सायबर पोलिसांनी चोरट्याविरोधात फसवणूक आणि आयटी अॅक्टनुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

