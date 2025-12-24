Nagpur Cyber Fraud : ५० हजार पेन्शनच्या फसव्या जाहिरातीला बळी; नागपूरात माजी एअरफोर्स अधिकाऱ्याला ८९ लाखांचा गंडा!

नागपूर : गुंतवणूक केल्यावर दरमहा ५० ते ६० हजार रुपये पेन्शन मिळण्याचे आमिष दाखवित, सायबर चोरट्यांनी शहरातील प्रतापनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या ६४ वर्षीय एअरफोर्सच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला ८९ लाख रुपयांनी गंडा घातला. याप्रकरणी त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून सायबर पोलिसांनी चोरट्याविरोधात फसवणूक आणि आयटी अॅक्टनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जोधपूर येथील १९९८ साली अधिकारी टेक्निशियन म्हणून सेवानिवृत्त झाले. १० मे रोजी ते घरी असताना, त्यांना त्यांच्या मोबाईलमधील गुगल क्रोमवर आलेल्या न्युजमध्ये त्यांनी देशातील मोठे व्यावसायीक आणि वित्त मंत्री यांचा फोटो दाखवून २५० डाॅलरची गुंतवणूक केल्यास महिन्याला ५० ते ६० हजार रुपये पेन्शन मिळणार असल्याचे बघीतले. यावेळी त्यांनी तिथे दिलेल्या मुंटो डाॅट काॅम या लिंकवर क्लिक केल्यावर त्यांना वैयक्तिक माहिती मागविण्यात आली..Crime: दुर्दैवी! हॉटेलमध्ये गेला, दरवाजा बंद केला अन्... लोकप्रिय विनोदी कलाकाराच्या मुलाने जीवन संपवलं; नेमकं काय घडलं?.याशिवाय काही वेळातच त्यांना फोन आला. यावेळी समोरून त्यांना २५० डाॅलर भरायचे असल्यास त्यापूर्वी २१ हजार ४१४ रुपये भरावे लागतील असे सांगण्यात आले. त्यांनी २१ मे ला त्यांनी पैसे आपल्या खात्यातून भरले. त्यानंतर दोन दिवसांनी त्यांना येस बॅंकेच्या व्यवस्थापक असल्याचे सांगून अब्राहम नावाच्या व्यक्तीचा काॅल आला. त्याने त्यांना मुंटो डाॅट काॅम सुरू करण्यास सांगितले. तसेच युजर आयडी आणि एक पासवर्डही देण्यात आला. त्यानुसार त्याना अकाऊंट स्टेटमेंट त्यांच्या मेलआयडीवर यायचे. .त्यात त्यांना त्यांच्या खात्यात २५० युएस डाॅलर आणि जमा झालेली नफ्याची रक्कम दिसायची. त्यानुसार त्यांनी १२ मे ते १३ ऑक्टोबरदरम्यान दिलेल्या खात्यावर ८९ लाख रुपये पाठविले. दरम्यान माजी अधिकाऱ्याने त्यांना पैसे खात्यातून काढण्यासंदर्भात वेळोवेळी विचारणा केल्यावरही त्यांना अब्राहम विविध कारणे देत टाळाटाळ करीत होता. त्यावरून त्यांना आपली फसवणूक होत असल्याची बाब निदर्शनास आली. त्यांनी याबाबत २८ नोव्हेंबरला तक्रार नोंदविली. पोलिसांनी आयटी अॅक्टनुसार सायबर चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.