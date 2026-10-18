Nagpur Crime: डिजिटल अरेस्टचा आठ दिवसांचा सापळा! नागपुरातील ७५ वर्षीय निवृत्त कर्मचाऱ्याला २९ लाखांचा गंडा

नागपूर : मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी देत आठ दिवस ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून सायबर चोरट्यांनी ७५ वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या पत्नीची २९ लाख २५ हजार रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणी नागपूर शहर दक्षिण सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rमिळालेल्या माहितीनुसार ७५ वर्षीय वृद्द हे आरोग्य विभागातून २०१० मध्ये सेवानिवृत्त झाले आहेत. २८ सप्टेंबरला त्यांच्या पत्नीच्या मोबाईलवर एका अनोळखी व्यक्तीचा फोन आला. त्याने ‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया’चा राकेशकुमार यादव असे सांगून त्यांना मुंबईतील कुलाबा पोलिस ठाण्यातून बोलत असल्याची बतावणी केली. .यावेळी त्याने तूमच्या पत्नीचा मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणात समावेश असून त्याबाबत गुन्हा नोंदविण्यात असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर संदीप राव नावाने त्यांच्या फोनवर व्हिडिओ कॉल आला. त्यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी ‘क्लिअरन्स’ प्रमाणपत्र देण्यास सांगितले. दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रीय त्यांना व्हॉट्सॲप कॉल करून स्वतःला एनआयएचा डीआयजी प्रदिप जयस्वाल असल्याची बतावणी केली. त्यानंतर त्यांच्याकडून तपासणी आणि ‘क्लिअरन्स’ प्रमाणपत्राच्या नावाखाली आरोपींनी वेगवेगळ्या बँक खात्यांत पैसे जमा करण्यास सांगितले. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...७ ऑक्टोबरला दहा लाख, ८ ऑक्टोबरला नऊ लाख २५ हजार आणि १३ ऑक्टोबरला आणखी दहा लाख रुपये असे एकूण २९ लाख २५ हजार रुपये वर्ग केले. सतत पैशांची मागणी होत असताना १६ ऑक्टोबरला आरोपींनी फोन घेणे बंद केले. त्यामुळे दाम्पत्याला संशय आल्याने त्यांनी नातेवाइकांना याबाबत माहिती दिली. यानंतर फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यांनी सायबर पोलिसांकडे धाव घेत तक्रार नोंदविली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत, तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.