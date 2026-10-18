नागपूर

Nagpur Crime: डिजिटल अरेस्टचा आठ दिवसांचा सापळा! नागपुरातील ७५ वर्षीय निवृत्त कर्मचाऱ्याला २९ लाखांचा गंडा

Cyber Fraudsters Cheat Elderly Nagpur Couple of 29 Lakh Rupees: नागपुरातील ७५ वर्षीय निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या पत्नीला मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी देत सायबर चोरट्यांनी आठ दिवस डिजिटल अरेस्टच्या जाळ्यात ठेवले.
Nagpur Cyber Crime News Retired Employee Duped of 29 Lakh Rupees by Fraudsters Threatening Money Laundering Charges

Nagpur Cyber Crime News Retired Employee Duped of 29 Lakh Rupees by Fraudsters Threatening Money Laundering Charges

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी देत आठ दिवस ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून सायबर चोरट्यांनी ७५ वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या पत्नीची २९ लाख २५ हजार रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणी नागपूर शहर दक्षिण सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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