Nagpur Earthquake Latest Update : नागपूर जिल्ह्यात 2.6 रिश्टर स्केलचा भूकंप! तुमच्या भागात जाणवले का धक्के? किती झाले नुकसान?

नागपूर : ऐन दिवाळी सणात नागपूर जिल्ह्यात आज (ता. ८) दुपारी सौम्य भूकंपाची नोंद झालीये. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्राच्या (NCS) अधिकृत माहितीनुसार, दुपारी २ वाजून १७ मिनिटांनी भूकंपाचे धक्के नोंदविण्यात (Nagpur Earthquake Today) आले. या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर २.६ इतकी होती. जमिनीखाली अवघ्या पाच किलोमीटर खोलीवर भूकंपाचा केंद्रबिंदू असल्याची माहिती समोर आली आहे. .सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झाल्याचे वृत्त नाही. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्राने या भूकंपाची नोंद 'रिव्ह्यूड' म्हणजेच तपासून निश्चित केलेली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, भूकंपाचे धक्के नागपूर जिल्ह्यातील नेमक्या कोणत्या भागात जाणवले, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही..दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातही भूकंपाचे धक्के जाणवले होते. ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ३.४ इतकी नोंदविण्यात आली होती. या धक्क्यांमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..Ladki Bahin Yojana October Installment : लाडक्या बहिणींचा ऑक्टोबरचा 1500 रुपयांचा हप्ता 'या' तारखेला होणार जमा? समोर आली महत्त्वाची अपडेट, सरकारकडून अधिकृत घोषणा कधी?.नाशिक आणि गुजरात परिसरातील भूगर्भीय हालचालींमुळे नाशिक जिल्ह्यात अधूनमधून भूकंपाचे धक्के जाणवत असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले होते. यंदा नाशिक जिल्ह्यात दोन ते तीन वेळा सौम्य भूकंपाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांत सध्या भीतीचे वातावरण आहे. .दरम्यान, नागपूरमधील भूकंपाची तीव्रता कमी असल्याने कोणतेही मोठे नुकसान झालेले नाही. पाच किलोमीटर खोलीवर झालेल्या या भूकंपाची तीव्रता २.६ रिश्टर स्केल इतकी असल्याची अधिकृत नोंद राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्राने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.