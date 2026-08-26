Nagpur District Hospital Issue: जिल्हा रुग्णालयात ‘एनआयसीयू’च नाही; अतिगंभीर नवजात बाळांसाठी मेयो, मेडिकलचा आधार

नागपूर: जिल्ह्यात प्रदीर्घ कालावधीनंतर जिल्हा रुग्णालय उभे राहिले. मात्र, येथे नवजात शिशूंसाठी स्वतंत्र एनआयसीयू (नवजात शिशू काळजी केंद्र)ची सुविधा उपलब्ध नाही. पूर्व विदर्भातील सर्वच जिल्हा रुग्णालयांत नवजात शिशूंसाठी प्राथमिक आणि विशेष उपचाराची व्यवस्था आहे. मात्र, ही सुविधा नसलेले नागपूर जिल्हा रुग्णालय एकमेव आहे. .नागपुरात सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे डागा हे स्त्री रुग्णालय असल्यामुळे जिल्हा रुग्णालयाला स्त्री व प्रसूतीरोगावरील उपचारापासून दूर ठेवण्यात आले. यामुळेच येथे एनआयसीयूची सोय नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अतिगंभीर नवजात बाळांना आवश्यक असलेल्या प्रगत अतिदक्षता उपचारांसाठी मेयो, मेडिकमध्ये रेफर करण्यात येते. \r\n\r.Congress Corporator House Firing : नागपूरमध्ये मध्यरात्री थरार! काँग्रेस नगरसेवक शुभम मोटघरे यांच्या घरावर अज्ञात युवकांकडून गोळीबार; घातपाताचा संशय बळावला.आवश्यक सुविधेकडे दुर्लक्ष जिल्हा रुग्णालयाच्या पातळीवर नवजातांच्या उपचारासाठी एसएनसीयू (स्पेशल न्यूबॉर्न केअर युनीट) ही महत्त्वाची सुविधा अपेक्षित आहे. मात्र, डागामध्ये प्रसूती विभाग असल्यामुळे एसएनसीयू देखील तयार करण्यात आले नाही. आजारी नवजात, कमी वजनाची किंवा जन्मानंतर विशेष देखरेखीची गरज असलेल्या बाळांवर उपचार केले जातात. मात्र, हे युनिट नागपूर जिल्हा रुग्णालयात नसल्यामुळे अतिगंभीर आणि यांत्रिक व्हेंटिलेशनची आवश्यकता असलेल्या सर्व नवजात बाळांना येथे दाखल करून घेता येत नाही. प्रसूती विभाग नसल्याने अडचणी डागा रुग्णालयात प्रसूतीची सोय आहे. .Kolhapur-Sindhudurg Road : शिवडाव-सोनवडे घाटमार्गातील अंतिम अडसर दूर; केंद्रीय पर्यावरण समितीची मंजुरी, 13 कोटींचा निधी मंजूर, जाणून घ्या कसा असणार नवा मार्ग.परंतु, गुंतागुंतीच्या प्रसूतीसाठी मेडिकल किंवा मेयोत रेफर केले जाते, तर जिल्हा रुग्णालयात प्रसूती विभागाच नाही. मेयो, मेडिकलवरचा भार कमी व्हावा या उद्देशाने जिल्हा रुग्णालय उभारण्यात आले. परंतु, येथे प्रसूती विभागाच नसल्यामुळे अडचणी कायम आहेत. मेयो आणि मेडिकलमधील नवजात शिशू काळजी केंद्र (एनआयसीयू) कायमच हाऊसफुल असते. मेडिकलमध्ये नवजात शिशू काळजी केंद्रात २० खाटा असून पन्नासपेक्षा अधिक चिमुकल्यांवर एकाचवेळी उपचार सुरू आहेत. कमी अधिक फरकाने हीच स्थिती मेयोची असून मेयो, मेडिकलचे एनआयसीयू हाऊसफुल्ल असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.