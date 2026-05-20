Nagpur News: पुन्हा इंधन दरवाढीचा भडका; नागपूरकरांच्या खिशावर भार; पाच दिवसांत दुसरी दरवाढ; पेट्रोल-डिझेल महागले

नागपूर: शहरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी पुन्हा एकदा उच्चांक गाठला असून सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण वाढला आहे.केंद्र सरकारकडून मंगळवारी (ता. १९) पेट्रोलच्या दरात प्रतिलीटर ९५ पैशांची, तर डिझेलच्या दरात ८४ पैशांची घसघशीत वाढ करण्यात आली. तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेले हे नवे दर मंगळवारपासूनच शहरात लागू झाले आहेत..विशेष म्हणजे, गेल्या अवघ्या पाच दिवसांतील ही दुसरी दरवाढ असल्याने नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.या नव्या दरवाढीमुळे तेल कंपन्या पुन्हा एकदा २०२२ सालाप्रमाणेच इंधन दरात सातत्याने वाढ करत राहणार का, असा भीतीदायक प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे..Maharashtra Heatwave Deaths : विदर्भात उष्णतेची भयंकर लाट ! नागपुरात उष्माघाताने एकाच दिवशी ३ जणांचा मृत्यू; IMD चा नागरिकांना इशारा .महागाईची टांगती तलवारइंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे मालवाहतूक महागणार हे उघड आहे. डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढेल, ज्याचा थेट परिणाम भाजीपाला, अन्नधान्य आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमतींवर होणार आहे. आधीच महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या सर्वसामान्यांचे बजेट इंधन दरवाढीमुळे पूर्णपणे कोलमडण्याची चिन्हे आहेत. येत्या काळात सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढण्याची शक्यता व्यापारी वर्गाकडून वर्तवली जात आहे..आजचे सुधारित दर(प्रति लीटर)पेट्रोल : १०८.११डिझेल : ९४.६४.