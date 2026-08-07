Nagpur Ganeshotsav 2026: गणेशोत्सव मंडळांच्या परवानगीसाठी ‘सिंगल विंडो’ ; महापौर नीता ठाकरे;ऑनलाइन मिळणार सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे

नागपूर: गणेशोत्सव मंडळांची परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महापौर नीता ठाकरे यांनी ‘एक खिडकी’ (सिंगल विंडो) योजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. महापालिका, नासुप्र, पोलिस, वाहतूक व धर्मादाय आयुक्त कार्यालयामार्फत सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे व परवानग्या ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत..गणेशोत्सवाच्या पूर्वतयारीचा आढावा महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी घेण्यात आला. यावेळी स्थायी समितीच्या सभापती शिवानी दाणी-वखरे, सत्ता पक्षनेता नरेंद्र (बाल्या) बोरकर, पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, अपर पोलिस आयुक्त वसंत परदेशी, विनीता शाहू आदी उपस्थित होते. प्रारंभी अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी गणेशोत्सवाच्या संदर्भात व पीपीटीतून मनपाच्या तयारीची माहिती दिली..Lionel Messi Scores Brace: विश्वकरंडकानंतर मेस्सीचा डबल धमाका; इंटर मियामीचा सॅन लुईसवर ४-२ने विजय.मनपाच्या मुख्यालयासह प्रत्येक झोनमध्ये सुद्धा गणेशोत्सव मंडळांना परवानगी देण्याची व्यवस्था राहणार आहे. ना हरकत प्रमाणपत्रांसाठी पोलिस विभाग, वाहतूक विभाग, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील कर्मचारी झोनमध्ये हजर राहिल्यास मंडळाच्या स्वयंसेवकांना त्रास होणार नाही. महाल भागात गणेश मूर्तीच्या खरेदीवेळी गर्दी कमी करण्यासाठी शहरातील इतर भागातील मैदानांमध्ये विक्रीची व्यवस्था करण्यात येईल. मनपा व पोलिस विभागाने समन्वय साधून व्यवस्था चोख ठेवावी, असे निर्देश महापौरांनी दिले..गणेशोत्सवात मंडळांनी आगीपासून संरक्षणासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, तसेच गर्दी नियंत्रण, घातपात प्रतिबंध, वाहतूक नियोजन व ध्वनी प्रदूषणावर गणेशोत्सव मंडळांच्या परवानगीसाठी ‘सिंगल विंडो’ नियंत्रणाला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी केले..विसर्जन मिरवणुकीच्या वाहनांवर जीपीएस प्रणालीआयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांनी सांगितले की, गणेशोत्सव मंडळांसाठी ऑनलाइन परवानगी प्रणाली अधिक सक्षम करण्यात आली असून, वाहतूक, अग्निशमन, विद्युत व यंदापासून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाची मंजुरीही ‘एक खिडकी’ पद्धतीने उपलब्ध होईल. नियमित मंडळांना तातडीने परवानगी दिली जाईल. विसर्जन मिरवणुकीतील गर्दी नियंत्रणासाठी वाहनांवर जीपीएस प्रणाली वापरण्याचा प्रयोगही राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..8th Pay Commission : कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी; आठव्या वेतन आयोगात नेमकं काय ठरणार?, चर्चा निर्णायक टप्प्यात .गणेश मंडळांना परवानगीसाठी ऑनलाईन प्रणाली उपलब्धमंडळांना मनपाच्या सर्व झोनमध्ये परवानगी देण्यात येईलनिर्माल्य संकलनासाठी निर्माल्य रथ तयार करण्यात येईलविसर्जनस्थळी मनपाची रुग्णवाहिकेसह उपचाराची सुविधाविसर्जनासाठी विविध ठिकाणी कृत्रिम तलाव निर्मितीमोठ्या मूर्ती विसर्जनासाठी गोरेवाडा, पोलिस लाईन टाकळी, लकडगंज भागात कच्छी विसा व कोराडी भागात व्यवस्थाविसर्जन रथाची सोय : घरगुती व छोट्या गणेश मंडळाच्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी मनपातर्फे विसर्जन रथ उपलब्ध केले जाणार आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना मूर्तीच्या विसर्जनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.