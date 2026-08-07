नागपूर

Nagpur Ganeshotsav 2026: गणेशोत्सव मंडळांच्या परवानगीसाठी ‘सिंगल विंडो’ ; महापौर नीता ठाकरे;ऑनलाइन मिळणार सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे

Online NOCs from All Departments: नागपुरातील गणेशोत्सव मंडळांना आता 'सिंगल विंडो' प्रणालीद्वारे ऑनलाइन परवानग्या व ना हरकत प्रमाणपत्रे मिळणार. विसर्जन मिरवणुकीसाठी GPS, कृत्रिम तलाव आणि विशेष सुविधा.
Nagpur Ganeshotsav 2026

Nagpur Ganeshotsav 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: गणेशोत्सव मंडळांची परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महापौर नीता ठाकरे यांनी ‘एक खिडकी’ (सिंगल विंडो) योजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. महापालिका, नासुप्र, पोलिस, वाहतूक व धर्मादाय आयुक्त कार्यालयामार्फत सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे व परवानग्या ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

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