BJP MLA Praveen Datke Police Argument : "मला अडवलंय तर इतरांनाही आत सोडू नका!"; मतमोजणी केंद्राबाहेर भाजप आमदार पोलिसांवर भडकले, थेट DCP शी हुज्जत

नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या मतमोजणी दरम्यान मानकापूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर मोठा हायव्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. मतमोजणी केंद्रात प्रवेश करण्यावरून भाजपचे आमदार प्रवीण दटके आणि बंदोबस्तावर तैनात असलेल्या पोलिसांमध्ये जोरदार वाद झाला. .निवडणूक आयोगाचे अधिकृत प्रवेशपत्र नसल्याने पोलिसांनी आमदारांना प्रवेश नाकारल्याने वातावरण चांगलेच तापले. "मला जर तुम्ही आत जाऊ देत नसाल, तर मग इतर कुणालाही आत प्रवेश देऊ नका," असा आक्रमक पवित्रा घेत आमदार दटके यांनी पोलिसांनाच धारेवर धरले.मानकापूर क्रीडा संकुलात दुसऱ्या पसंतीक्रमाच्या मतांची मोजणी सुरू असल्याने केंद्र परिसरात विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी जमली होती..Smile Day : रोज फक्त ५ मिनिटं हसल्याने काय होतं? वाचून थक्क व्हाल!.आमदारकीचे ओळखपत्र दाखवले, तरी पोलिसांनी प्रवेश नाकारला!सकाळी काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी मतमोजणी केंद्राला भेट दिली होती. त्यानंतर दुपारी भाजपचे आमदार प्रवीण दटके, आमदार समीर मेघे आणि राजीव पोद्दार हे केंद्रावर दाखल झाले. .दटके यांनी केंद्रात जाण्याचा प्रयत्न केला असता, सुरक्षा कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांनी त्यांना रोखले. निवडणूक आयोगाचे अधिकृत पासेस असल्याशिवाय कोणालाही आत सोडता येणार नाही, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले. त्यावर दटके यांनी आपण आमदार असल्याचे ओळखपत्र दाखवले; मात्र, मतमोजणी कक्षात केवळ आयोगाच्या पासेसवरच प्रवेश दिला जाईल या नियमावर पोलीस ठाम राहिले..माजी महापौरांची गाडी रोखल्याने पारा चढला; थेट पोलीस उपायुक्तांशी वाददरम्यान, माजी महापौर आणि भाजप नेत्या अश्विनी जिचकार यांची गाडी मुख्य प्रवेशद्वारातून आत नेण्यास पोलिसांनी मनाई केली आणि गाडी बाहेरच पार्क करण्याचे निर्देश दिले. ही बाब आमदार प्रवीण दटके यांना समजताच त्यांचा पारा अधिकच चढला. त्यांनी थेट परिमंडळ ६ चे पोलीस उपायुक्त धुमाळ यांच्याशी हुज्जत घातली. .महाराष्ट्राची एकमेव लेणी... जिथून दिसतो अथांग समुद्र!."नियम सर्वांना सारखे लावा, मला प्रवेश नाकारत असाल तर कुणालाच आत जाऊ देऊ नका," असा संताप दटके यांनी व्यक्त केला. पोलिसांनी अत्यंत संयम दाखवत परिस्थिती हाताळली आणि नियमांचे उल्लंघन होऊ दिले नाही..संवेदनशील मतमोजणीदरम्यान कडक बंदोबस्त; पोलिसांच्या भूमिकेची चर्चानागपूर पदवीधरच्या अटीतटीच्या लढतीत दोन्ही बाजूंकडून चुरस निर्माण झाली असल्याने मतमोजणी केंद्रावर सुरक्षेचा कडक पहारा ठेवण्यात आला आहे. राजकीय दबाव झुगारून केवळ अधिकृत नियमांचे पालन करत पोलिसांनी आमदारांनाही प्रवेश नाकारल्याने परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण होते; मात्र, पोलिसांनी दाखवलेल्या ठाम भूमिकेमुळे मोठा अनर्थ टळला असून केंद्र परिसरात दिवसभर या घटनेचीच चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.