नागपूर पदवीधर निवडणूक : मतमोजणी प्रक्रियेवर आक्षेप घेत २१ अपक्ष उमेदवारांचं आंदोलन; आयोगाविरोधात घोषणाबाजी, नेमकं काय घडलं?

नागपूर पदवीधर मतदारसंघातील मतमोजणी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत २१ अपक्ष उमेदवारांनी मंगळवारी आंदोलन केलं. मतमोजणीत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत त्यांनी निवडणूक आयोगाविरोधात घोषणाबाजी केली. या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करून मतमोजणी पारदर्शकपणे राबवावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली..मतमोजणी प्रक्रियेतील काही बाबी संशयास्पद असल्याचा दावा अपक्ष उमेदवारांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मतमोजणी सभागृहात बॅलेटची पाहणी करण्याची मागणी केली असता, संबंधित उमेदवारांना सभागृहाबाहेर काढण्यात आले. या प्रकाराबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रारही करण्यात आली. मात्र, तक्रारीची योग्य दखल घेतली नसल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला..Nagpur News: रब्बीच्या पाणीप्रश्नावरून शेतकरी आक्रमक; गहू पिकासाठी १५ दिवसांची एक पाळी देण्याची मागणी .मतमोजणीच्या टेबलवर सर्व ३८ उमेदवारांसाठी आवश्यक असलेले डबे ठेवण्यात आले नसल्याचा आक्षेप आंदोलनकर्त्यांनी घेतला. सर्व उमेदवारांसाठी समान व्यवस्था असणे अपेक्षित असताना काही उमेदवारांसाठीच डबे का ठेवण्यात आले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या व्यवस्थेमुळे मतमोजणी प्रक्रियेबाबत शंका निर्माण होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे..याशिवाय, तीन दिवसांच्या कालावधीत काही वेळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचा मुद्दाही अपक्ष उमेदवारांनी उपस्थित केला. निवडणुकीसारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे. अशा वेळी सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याच्या कथित प्रकारामुळे मतमोजणी प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले..Nagpur Election: रात्री १० नंतरच हाती येणार निकाल!;आज मानकापूरच्या क्रीडा संकुलात होणार पदवीधरची मतमोजणी.मतमोजणी प्रक्रियेतील कथित त्रुटींमुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचा दावा अपक्ष उमेदवारांनी केला आहे. त्यामुळे संबंधित बाबींची चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, सर्व उमेदवारांना समान संधी मिळावी आणि मतमोजणी प्रक्रियेत कोणताही भेदभाव होऊ नये, याची काळजी घेण्याची मागणीही त्यांनी केली. मतमोजणीतील कथित अनियमिततेची योग्य दखल घेऊन संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्या अपक्ष उमेदवारांनी मांडली. दरम्यान, या आरोपांबाबत निवडणूक आयोगाकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.