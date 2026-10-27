नागपूर

नागपूर पदवीधर निवडणूक : मतमोजणी प्रक्रियेवर आक्षेप घेत २१ अपक्ष उमेदवारांचं आंदोलन; आयोगाविरोधात घोषणाबाजी, नेमकं काय घडलं?

Nagpur Graduate Election : मतमोजणीत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत त्यांनी निवडणूक आयोगाविरोधात घोषणाबाजी केली. या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करून मतमोजणी पारदर्शकपणे राबवावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
Nagpur Graduate Constituency

Nagpur Graduate Constituency

esakal

Shubham Banubakode
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नागपूर पदवीधर मतदारसंघातील मतमोजणी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत २१ अपक्ष उमेदवारांनी मंगळवारी आंदोलन केलं. मतमोजणीत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत त्यांनी निवडणूक आयोगाविरोधात घोषणाबाजी केली. या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करून मतमोजणी पारदर्शकपणे राबवावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

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