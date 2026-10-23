Nagpur News: नागपूर पदवीधर निवडणुकीसाठी २,५३५ कर्मचारी तैनात; सहा जिल्ह्यांतील २.५५ लाख मतदार बजावणार मतदानाचा हक्क,

नागपूर: नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघासाठी शुक्रवारी सहा जिल्ह्यांत मतदान होणार असून, यासाठी अडीच हजार कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. मतदान पथके गुरुवारीच केंद्रांवर दाखल झाली आहेत.या निवडणुकीत नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यातील एकूण २ लाख ५५ हजार ६०३ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयारी करण्यात आली आहे. यासाठी विभागातील सहाही जिल्ह्यांत मतदान पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. .विभागात एकूण २ हजार ५३५ शासकीय अधिकारी व कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आले आहेत. ४७६ केंद्र सरकारच्या विभागांचे अधिकारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यासाठी केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील ३२ अधिकारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत..गडचिरोलीत दुपारी ३ पर्यंतच मतदानसकाळी ८ ते दुपारी ४ यावेळेत मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार असली तरी गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली, भामरागड, सिरोंचा व अहेरी तालुक्यांत सकाळी ८ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत मतदान असणार आहे. मतदान प्रक्रियेसाठी आयोगाची पथके, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसह आवश्यक नियोजन पूर्ण करण्यात आले आहे..मतदान पथके केंद्रावर दाखलनिवडणुकीसाठी यंत्रणा सज्ज झाली आहे. विभागातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील संबंधित निवडणूक साहित्य वाटप केंद्रावरून साहित्य घेऊन मतदान पथके संबंधित मतदान केंद्रांवर सुरक्षेसह गुरुवारी दाखल झाली. शांततेत मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी निवडणूक यंत्रणांकडून कडक सुरक्षा व्यवस्था व आवश्यक ती सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे.बॅलेट पेपरवर होणार मतदानगुलाबी रंगाच्या असणार मतपत्रिकामतदारांना मतपत्रिकेवर उमेदवारांच्या नावासमोर आपला पसंतीक्रम नोंदवावा लागणारमतदानासाठी निवडणूक विभागाने दिलेल्या विशिष्ट जांभळ्या पेनचाच वापर करावा लागेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.