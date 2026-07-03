Nagpur: पहिल्याच पावसात मनपाची पोलखोल!;घरात पाणी शिरले, झाडे पडली, रस्त्यांना आले नदीचे स्वरूप

नागपूर: शहरात बुधवारी रात्रीपासून सुरू झालेल्या धुव्वाधार पावसामुळे अनेक रस्ते नदीसमान झाले होते. चौकाचौकात पाणी साचले होते. तर अनेक ठिकाणी झाडांची पडझड होऊन नागरिकांच्या घरातही पाणी शिरले. सुदैवाने यात कुठलीही जीवहानी झाली नसली तरी मनपाच्या पावसाळी नियोजनाची पोलखोल पहिल्याच पावसाने केली. .काही दिवसांपूर्वीच महापौरांसह मनपा आयुक्तांनी गतवर्षातील पावसाळ्यात ज्या भागात नागरी वस्त्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचून नुकसान झाले होते. अनेकांच्या घरात पाणी शिरून घरातील साहित्याचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात हीच स्थिती उद्भवू नये म्हणून शहरातील पाणी साचण्याच्या ठिकाणचे अडथळे त्वरित दूर करण्याचे निर्देश मनपाकडून देण्यात आले होते. परंतु त्यानंतरही बुधवारी रात्री ते गुरुवारी सकाळपर्यंत झालेल्या पावसाने मनपाच्या सर्व पावसाळी तयारीची चांगलीच पोलखोल केली..Unclaimed Bank Deposits : जुन्या बंद पडलेल्या बँक खात्यात पैसे विसरलात? 'या' सोप्या पद्धतीने पुन्हा मिळेल रक्कम; RBI ची नवी डिजिटल सुविधा .उत्तर नागपूर, धरमपेठ, टाकळीतील घरांमध्ये पाणीकेवळ ७० मि.मी. पडलेल्या पावसामुळे उत्तर नागपुरातील एकता कॉलनी यादवनगर गल्ली नं. ३ येथे रात्री ९.२० वाजता घरामध्ये पाणी शिरले. नागरिकांनी मनपाच्या अग्निशमन विभागाला माहिती दिल्यानंतर त्यांनी पंपाच्या सहाय्याने घरातील पाणी काढले गेले. तरीही घरातील साहित्याचे नुकसान झाले. याशिवाय रात्री १०.०६ वाजता धरमपेठ झेंडा चौक येथे डॉ. आपटे दावाखान्याजवळ पाणी साचले होते. झिंगाबाई टाकळी येथील गल्ली नं. १ रोडवर रात्री ११.२० च्या सुमारास पाणी साचले होते. गुरुवारी सकाळी ७.४७ वाजता पावन ले आऊट फोर्ड शोरुम मागे घरामध्ये पाणी साचले होते..नरेंद्रनगर व लोखंडी पूल अंडरपासमध्ये साचले पाणीपहिल्या जोरदार पावसामुळे रस्त्यांवर जागोजागी कुठे गुडघ्यापर्यंत, तर कुठे कंबरेपर्यंत पाणी साचले होते. याशिवाय नरेंद्रनगर व लोखंडी पुलासह मनीषनगर अंडरपास व शहरातील इतर पुलाखाली पाणी जमा साचल्याने वाहनधारकांना वाहने काढताना मोठी कसरत करावी लागली. पाऊस थांबून अनेक तास लोटूनही पुलाखाली तसेच सखल भागांमध्ये पाणी साचलेले होते..Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! पुढील काही दिवस मुसळधार पावसाचा अलर्ट; शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहणार? महत्त्वाची अपडेट समोर .पावसाची तूट भरून निघालीएका दिवसाच्या दणकेबाज पावसामुळे बॅकलॉगही बऱ्याच प्रमाणात भरून निघाला आहे. जूनमध्ये नागपुरात केवळ १०६ मिलिमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली होती. एक जुलैला बरसलेल्या ७०.६ मिलिमीटर पावसाने मोठी तूट भरून निघाली आहे. शहरात आतापर्यंत पावणेदोनशे मिलिमीटर पाऊस झाला आहे.ड्रेनेज स्वच्छतेची औपचारिकताड्रेनेज लाइन स्वच्छतेची केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यात आली. काही भागातील ड्रेनेज लाइन स्वच्छ करून मनपा स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे. अनेक भागातील ड्रेनेज लाइन अद्यापही स्वच्छ झाल्या नाहीत. परिणामी रस्त्यांवर पाणी साचत आहे..नदी स्वच्छतेवरही प्रश्नचिन्हशहरातील नाग नदी स्वच्छतेवरही शहरातील काही नागरिकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नद्यांच्या स्वच्छतेचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. परंतु नाग नदी, पिवळी नदी, पोहरा नदीच्या पात्राची अद्याप पूर्णपणे स्वच्छता झाली नाही. त्यामुळे पाणी घरांत शिरण्याची शक्यता लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी व्यक्त करण्यात येत आहे.१५ ठिकाणी झाडांची पडझडशहरातील दत्तात्रयनगर, चिटणीस पार्कजवळ, पोलिस आयुक्तालयाजवळ सिव्हिल लाईन्स, नवाबपुरा, राजाबाक्षा, सुदामपुरी नेहरुनगर, अजनी पोलिस स्टेशन रोड, अभ्यंकरनगर रोड, जिल्हा सत्र न्यायालय रोड, आयटी पार्क पुढे, शिल्पा सोसायटी नरेंद्रनगर, रमना मारोती रोड, बोरकुटे लेआऊट आणि संताजी धांडेकर लेआऊट, उंटखाना आदी भागांमध्ये रस्त्यालगतची झाडे पडली. सुदैवाने यात कोणतेही जीवहानी झाली नसली तरी उंटखाना परिसर येथे एका दुचाकीवर झाड कोसळल्याने ५ हजारांचे नुकसान झाले..चोवीस तासांत ७० मिलिमीटर पावसाची नोंदनागपूर: बुधवारी व गुरुवारी बरसलेल्या धो-धो पावसामुळे बळीराजा सुखावला असला तरी चोवीस तासांमध्ये शहरात तब्बल ७०.६ मिलिमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली आहे.विदर्भात सध्या मॉन्सून सक्रीय असल्यामुळे सगळीकडेच पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. गोंदिया येथे ८९ मिमी, चंद्रपूर येथे ७० मिमी, वर्धा येथे ६८ मिमी, ब्रम्हपुरी येथे ५९ मिमी, बुलडाणा येथे ५७ मिमी, गडचिरोली येथे ३६ मिमी पावसाची नोंद झाली. विदर्भातील इतरही शहरांमध्ये हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. पावसामुळे बळीराजा सुखावला असून, खोळंबलेल्या पेरण्यांना आता वेग आला आहे.प्रादेशिक हवामान विभागाने पुढील चार दिवस नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात वादळी पावसाचा यलो व ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. त्यामुळे या किमान ‘विकेंड’पर्यंत पावसाचा जोर राहणार आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार आणि अतिवृष्टीचाही इशारा देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.