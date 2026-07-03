नागपूर

Nagpur: पहिल्याच पावसात मनपाची पोलखोल!;घरात पाणी शिरले, झाडे पडली, रस्त्यांना आले नदीचे स्वरूप

Heavy Rain Exposes Nagpur Civic Preparedness: नागपुरात पहिल्याच जोरदार पावसाने महापालिकेच्या पावसाळी नियोजनाची पोलखोल झाली. अनेक भागांत घरांमध्ये पाणी शिरले, रस्ते जलमय झाले आणि १५ ठिकाणी झाडे कोसळली.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: शहरात बुधवारी रात्रीपासून सुरू झालेल्या धुव्वाधार पावसामुळे अनेक रस्ते नदीसमान झाले होते. चौकाचौकात पाणी साचले होते. तर अनेक ठिकाणी झाडांची पडझड होऊन नागरिकांच्या घरातही पाणी शिरले. सुदैवाने यात कुठलीही जीवहानी झाली नसली तरी मनपाच्या पावसाळी नियोजनाची पोलखोल पहिल्याच पावसाने केली.

Loading content, please wait...
Nagpur
vidarbha
Monsoon
heavy rainfall alert