नागपूर

Jaripatka Gang Tension : कुख्यात रज्जाककडून दुकानांची तोडफोड ; जरीपटक्यात तणाव; टोळीयुद्ध भडकण्याचे संकेत

Razzak Sheikh Allegedly Vandalises Shops Near Ginger Mall : न्यायालयात आरोपींना सादर करताना हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती असून, खबरदारी म्हणून पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे.
Jaripatka Gang Tension

Jaripatka Gang Tension

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : मुलाचा खून करण्यात आल्याने बिथरलेल्या कुख्यात गुंड भुरूचा भाऊ रज्जाक शेख याने परिसरातील दुकानांची तोडफोड केली. अटकेतील आरोपींवर हल्ल्याचाही प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. याप्रकाराने जरीपटका परिसरात तणावाचे वातावरण असून टोळीयुद्ध भडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, रज्जाक शेख हा कुख्यात गुंड असून त्याच्यावर हल्ला, जखमी करणे, प्राणघातक हल्ला यासारखे ३० गुन्हे दाखल आहेत. तो कुख्यात गुंड भुरू ऊर्फ शेख अक्रम शेख रहमान याचा भाऊ आहे. गुरुवारी त्याचा मुलगा आबिद ऊर्फ आबू रज्जाक शेख याच्यावर १० आरोपींनी हल्ला करीत खून केला होता.

Jaripatka Gang Tension
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याप्रकरणी पोलिसांनी सोहेल मोहम्मद रियाज रंगरेज (वय २०), मनीष मनोज वैष्णव (वय १९), विपुल वैश्‍य (वय १९), नीलेश आंबुरकर (वय १९, सर्व रा. पाचपावली) यांच्यासह पाच अल्पवयीन साथीदारांना ताब्यात घेतले. शनिवारी रात्री रज्जाकने जिंजर मॉलसमोरील दुकानांची तोडफोड केली. तसेच, आरोपींना न्यायालयासमोर सादर करतेवेळी त्यांच्यावर हल्ला करण्याचाही प्रयत्न केला.

रज्जाकवर हल्ला

रज्जाकने शनिवारी (ता. २६) परिसरात तोडफोड करीत नागरिकांना शिवीगाळ केली. त्यानंतर रविवारी (ता. २७) दुपारी तो मुंजे चौक परिसरात आला असता, त्याच्यावर लाठ्या काठ्यांनी हल्ला करण्यात आला. यावेळी त्यांच्याकडे शस्त्रही असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

Jaripatka Gang Tension
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कुख्यात रज्जाककडून दुकानांची तोडफोड

त्यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यानंतर पोलिसांनी रज्जाकसह साथीदारांना ताब्यात घेतले. पोलिस सोमवारी खून प्रकरणातील आरोपींना न्यायालयात सादर करणार आहेत. खबरदारी म्हणून परिसरात तगडा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

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