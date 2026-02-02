नागपूर

Nagpur News: नागपूर मेट्रो, नाग नदीला डावलले; केंद्रीय अर्थसंकल्पात मेट्रो फेज-२ आणि नाग नदीसाठी शून्य निधी!

Zero Allocation for Nag River project in central budget: नागपूर मेट्रो फेज-२ साठी निधी नाही, नाग नदी प्रकल्पालाही झटका
Nagpur Metro Phase-2, Nag River Miss Out in Central Budget

Nagpur Metro Phase-2, Nag River Miss Out in Central Budget

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबई मेट्रो आणि पुणे मेट्रोसाठी निधी मंजूर झाला असताना, नागपूर मेट्रोच्या फेज-२ साठी निधीची तरतूद करण्यात आली नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठीही निधी तरतूद केली नाही.

Loading content, please wait...
Nagpur
Central Government
Budget
district
Metro

Related Stories

No stories found.