Nagpur News: नागपूर मेट्रो, नाग नदीला डावलले; केंद्रीय अर्थसंकल्पात मेट्रो फेज-२ आणि नाग नदीसाठी शून्य निधी!

नागपूर: केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबई मेट्रो आणि पुणे मेट्रोसाठी निधी मंजूर झाला असताना, नागपूर मेट्रोच्या फेज-२ साठी निधीची तरतूद करण्यात आली नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठीही निधी तरतूद केली नाही..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची 'कनेक्टिव्हिटी'; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.नागपूर मेट्रो प्रशासनाने फेज-२ साठी १,३३५ कोटी रुपयांची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती; मात्र अर्थसंकल्पात नागपूर मेट्रोचा समावेश न झाल्याने पायाभूत प्रकल्पाच्या गतीला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे..केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबई मेट्रोसाठी १,७०२ कोटी आणि पुणे मेट्रोसाठी ५१७.७४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. नागपूर मेट्रोच्या फेज-२ प्रकल्पासाठी आतापर्यंत सुमारे १,३२० कोटी रुपये मंजूर झाले आहे. पुन्हा १,३३५ कोटीच्या निधींची मागणी केंद्राकडे केली होती. परंतु, अर्थसंकल्पात अतिरिक्त निधीची तरतूद केली नसल्याने प्रशासनाला धक्का बसला आहे. फेज-२ प्रकल्पाची एकूण अंदाजित किंमत सुमारे ६,७०८ कोटी रुपये असून आतापर्यंत सुमारे ३,३०० कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत..या निधीमध्ये केंद्र सरकारकडून सुमारे २ हजार कोटी रुपये, राज्य सरकारकडून ७७५ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहे. उर्वरित रक्कम आशियाई विकास बँक (एडीबी) आणि फ्रेंच विकास संस्था (एएफडी) यांच्याकडून कर्जाच्या स्वरूपात उभारण्यात आली आहे. तरीही प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अजून सुमारे ५० टक्के निधीची आवश्यकता आहे. फेज-२ अंतर्गत ४३.८ किलोमीटर लांबीचा मेट्रो मार्ग आणि ३२ स्थानकांचा समावेश आहे. या टप्प्यातील बहुतांश टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. प्रत्यक्ष बांधकाम वेगाने सुरू आहे. डिसेंबर २०२८ पर्यंत फेज-२ पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..फेज-२ चा मुख्य उद्देश नागपूर शहराच्या बाहेरील आणि वेगाने विकसित होत असलेल्या परिसरांना मेट्रो नेटवर्कशी जोडणे आहे. हिंगणा, कन्हान, बुटीबोरी आणि भंडारा रोडसारख्या भागांना मेट्रोची जोड मिळाल्यास प्रवास सुलभ करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच औद्योगिक व आर्थिक विकासालाही चालना मिळणार आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात पुरेशा निधीची तरतूद न झाल्याने मेट्रो प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. परिणामी, शहरवासीयांमध्ये निराशा व्यक्त होत आहे..Pune News: पुण्यात नवीन शासकीय विश्रामगृह; लष्कर परिसरात ४८ कक्षांची इमारत, ३३ कोटींचा खर्च, ४८ कक्ष उपलब्ध राहणार!.मुळा-मुठा नदीचे भाग्य उजळलेपुणे येथील मुळा-मुठा नदीसाठी अर्थसंकल्पात २३० कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. नागपूर येथील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नाग नदी प्रकल्पाला डावलण्यात आल्याने अनेकांना धक्का बसला आहे. मिहान प्रकल्पातील सेझमधील उत्पादने देशांतर्गत बाजारात विक्री करण्याची परवानगी केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिली आहे. त्यामुळे मिहान प्रकल्पाला गती मिळणार आहे.