Nagpur News : १३ आणि १७ वर्षे वयाच्या मुलांनी संपवलं आयुष्य, नागपूर हादरलं, नेमकं काय घडलं?

नागपूर : शहरातील दोन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दोन अल्पवयीन मुलांनी केलेल्या आत्महत्येने शहर हादरले आहे. ही घटना २७ आणि २८ एप्रिलला उघडकीस आली. नंदनवन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत १७ वर्षीय पॉलीटेक्नीकच्या विद्यार्थ्यांने तर लकडगंज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत १३ वर्षीय मुलाने गळफास घेत आत्महत्या केल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पहिली घटना नंदनवन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आली. लक्ष्य नितीन भुरे (वय १७ रा. गोंदिया भगवती समाज मंदीर, क्रिष्णा अपार्टमेटं, गोंदिया, हल्ली मुक्काम- नंदनवन) असे मृताचे नाव आहे. लक्ष हा गेल्या दहा महिन्यापासून आपल्या मामाच्या घरी वास्तव्यास होता. तो रायसोनी पॉलिटेक्नीक येथे प्रथम वर्षाला शिकत होता..सोमवारी (ता.२७) रात्री त्याने जेवण केल्यावर मामाला वरच्या माळ्यावर असलेल्या खोलीत अभ्यासाला जातो असे सांगितले. त्यानंतर अर्ध्यातासानंतर त्याच्या मामाने त्याला फोन केला असता, त्याने प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांनी वरच्या खोलीत जाऊन बघीतले असता, खोलीतील व्हेंटीलेटरच्या खिडकीच्या रॉडला दोरीने बांधून त्याने आत्महत्या केल्याचे आढळून आले. त्याला मेडिकल रुग्णालयात नेले असता, डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषीत केले. याप्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून तपास सुरू आहे..दुसऱ्या घटनेत लकडगंज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील जुनी मंगळवारी येथील आझमशहा चौकात असलेल्या कालुशाह दर्ग्याजवळ राहणाऱ्या हाशिर शाहनु शाह (वय १३) गळफास घेत आत्महत्या केली. तो सातव्या वर्गात शिकत होता. मंगळवारी (ता.२८) सकाळी साडेसात वाजताच्या सुमारास घराच्या दुसऱ्या माळ्यावर असलेल्या रेलींगला त्याने दुपट्ट्याच्या साहाय्याने गळफास घेतला. काही वेळाने कुटुंबीयांच्या लक्षात येताच त्याला तातडीने मेयो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र, डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. या घटनेमागील कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करीत तपास सुरू केला आहे.