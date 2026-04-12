Nagpur Crime: नागपूर शहरातील ऑनलाइन बेटिंगची लिंक दुबईपर्यंत; दिल्ली- राजस्थानात मास्टरमाईंड, ५०० रुपयांचा फ्रॉड आता कोट्यवधीपर्यंत!

-मंगेश गोमासेनागपूर: शहर सायबर पोलिस ठाण्याने क्रिकेट बेटिंगच्या नावाखाली लाखो रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या आंतरराज्यीय रॅकेटचा भांडाफोड केला. याप्रकरणी एका किराणा व्यापाऱ्याने दिलेल्या तक्रारीवरून ५०० रुपयांच्या फसवणुकीची तक्रार दाखल करण्यात आली. मात्र, आता या गुन्ह्याची 'लिंक' दुबईपर्यंत असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे केवळ लाखो नव्हे तर कोट्यवधीच्या घरात ही फसवणूक झाल्याची माहिती उघड झाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सायबर चोरट्याने तक्रारदाराच्या मोबाइलवर ६ फेब्रुवारी ते २५ मार्च २०२६ या कालावधीत आरोपींनी हितेन यांना व्हॉट्सअॅपवर वारंवार संदेश पाठवून 'करोडपती होण्याचे' आमिष दाखविले. त्यातून त्यांनी www.khelegaindia७७७.com या बनावट वेबसाइटवर 'K७hiran५४' आयडी व 'Cool४३२१' पासवर्ड देऊन खेळ सुरू केला. त्या 'वेलकम टू खेलेगा इंडिया' हे या ॲप अधिकृत असल्याचे सांगून प्रथम त्यातील 'युनिक गारमेंट' नावाच्या खात्यावर प्रथम ५०० रुपये जमा केले..नंतर क्रिकेट सामन्यावर बेटिंगसाठी ४२ वेगवेगळी बँक खाती दिली. या खात्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेशातील ४२ जणांची नावे होती. त्यावरून पोलिसांना या नावावर असलेली बॅक खाती गोठविली. त्यानंतर याचे कनेक्शन मुंबई आणि पुण्यात असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे मुंबई आणि पुणे येथे जाऊन १२ जणांची चौकशी केली..त्यानंतर 'एकांश' नावाच्या व्यक्तीसह इतरांना सूचना पत्र दिले. मात्र, या फसवणुकीची व्याप्ती बरीच मोठी असून त्याचे कनेक्शन दुबईपर्यंत असण्याची शक्यता आता पोलिसांकडून वर्तविण्यात येत आहे..दिल्ली, राजस्थान कनेक्शनऑनलाइन बेटिंग ॲपचे धागेदोरे दिल्ली आणि राजस्थानमध्ये असल्याची माहिती समोर आली आहे. या ठिकाणी बेटिंग ॲपचा मास्टरमाईंड असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. यातूनच सायबर पोलिसांचे पथक आता दिल्लीत तळ ठोकून बसले आहे..सोंटू जैन प्रकरणाची पुनरावृत्तीयापूर्वी शहरात २०२४ मध्ये प्रसिद्ध बुकी असलेल्या सोंटू जैन प्रकरणात ऑनलाइन बेटिंग ॲपची 'लिंक' दुबईपर्यंत गेली होती. यातील सोंटू हा दुबईला पळाला होता. त्यानंतर ऑनलाइन बेटिंगचे मोठे फ्रॉड उघडकीस आले होते. पोलिसांनी ४२ खाते गोठविलेले हे विविध राज्यातील असल्याने या प्रकरणाची 'लिंक' दुबईपर्यंत असल्याचे दिसून येते.