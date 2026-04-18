नागपूर

Nagpur News: युद्धाचा भडका, पेंट व्यवसायाला फटका; मागणी घटली ; केमिकलच्या दरात १०० टक्क्यांपर्यंत वाढ

Surge in Chemical Prices Disrupts Production: अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे रंग उद्योग संकटात. केमिकलच्या दरात ५०-१००% वाढ झाल्याने पेंट व्यवसायावर मोठा फटका, मागणी २५% घटली आणि ग्राहक नाराज.
Nagpur News

नागपूर: अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे उद्योग क्षेत्र अडचणीत सापडले आहे. केमिकलच्या दरात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे रंग उद्योगाचे (पेंट इंडस्ट्री) गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. गेल्या दीड महिन्यांत रंगांच्या किमतीत २० टक्क्यांनी वाढ झाल्याने बाजारातील मागणी २५ टक्क्यांनी घटली आहे. ऐन तेजीच्या काळात रंगांचा व्यवसाय फिका पडला आहे.

