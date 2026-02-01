Investment Fraud : गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून, ४८ लाखांची फसवणूक; तहसील पोलिस ठाण्यात ठकबाज युवकाविरोधात गुन्हा दाखल

नागपूर : चप्पल-जोड्याच्या व्यवसायात पैसे गुंतवून अधिक नफ्याचे आमिष दाखवून ठकबाज युवकाने सहा नागरिकांची ४८ लाख रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणी अयाज कलिंग मोहम्मद सलीम अन्सारी (वय३०, रा.मोमीनपुरा) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून तहसील पोलिसांना ठकबाज युवकाविरुद्ध तहसील पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे..साकीब अतहर अन्सारी साहेबराव अन्सारी (वय २६, रा. योगी अरविंद नगर, यशोधरानगर) असे आरोपीचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अयाज यांची साकीब यांचेशी मदरशामध्ये शिक्षण घेत असताना ओळख झाली. त्याने स्वतःला जुते-चप्पलचा मोठा व्यापारी असल्याची बतावणी केली. त्यानंतर त्याने अयाज यांना दोन लाख रुपयांची गुंतवणूक केल्यास दरमहा ३५ हजार रुपये नफा मिळेल, असे आमिष दाखवले. .Investment Fraud: मैत्रीची झूल पांघरून सहा कोटींची फसवणूक! आयफोन निर्यातीच्या गुंतवणुकीत व्यवसायिकावर जबरदस्त ट्रॅप.सुरुवातीला आरोपीने दरमहा नफ्याची रक्कम देऊन फिर्यादीचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत साकीबने अयाज यांच्याकडून ६ लाख रुपये गुंतवणुकीसाठी घेतले. मात्र, त्यानंतर कोणताही परतावा दिला नाही. अयाज यांनी फोन केला असता आरोपीचा मोबाइल बंद असल्याचे आढळले. आरोपीच्या घरी जाऊन चौकशी केली असता तो मिळून आला नाही. तेथे राहणाऱ्या त्याच्या मित्राने शमशाद अन्सारी ऊर्फ राजा (वय ३६) यानेही आरोपीने आपलीसुद्धा अशाच प्रकारे फसवणूक केल्याचे अयाज यांना सांगितले. त्यावरून या प्रकरणी तहसील पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून भारतीय न्याय संहिता कलम ३१६(२), ३१६(५), ३१८(४) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. याशिवाय इतर चार जणांनीही साकीब याला गुंतवणुकीसाठी ४२ लाख रुपये दिले..अनेकांची फसवणूकफसवणुकीचा गुन्हा दाखल केल्यावर पोलिसांनी तपास सुरू केला. यावेळी त्याने यशोधरानगर ठाण्यातील अशाच चार ते पाच जणांना पैशाचे आमिष दाखवित, व्यापारात गुंतवणुकीच्या बहाण्याने पैसे घेत फसवणूक केल्याची माहिती समोर आली. विशेष म्हणजे, त्याने यापूर्वीही अनेकांना गंडा घातल्याचे सांगण्यात येत असून फसवणुकीची रक्कम कोटीच्या घरात असल्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.