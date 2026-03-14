Nagpur Street Food Price Hike : इराण-इस्रायल युद्धाचा नागपूरकरांना झटका! उद्यापासून तर्री पोहे आणि समोसा खाणे महागणार; पाहा काय आहेत नवीन दर?

नागपूर : जागतिक स्तरावर वाढलेल्या तणावाचा स्थानिक बाजारावरही परिणाम दिसू लागला आहे. इराण-इस्रायल संघर्ष (Iran–Israel Conflict) आणि त्यासोबत अमेरिकेचा सहभाग यामुळे आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती तणावपूर्ण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक एलपीजी गॅसच्या तुटवड्यामुळे हॉटेल व्यवसायिक अडचणीत सापडले (Nagpur samosa price hike) आहेत..गॅसच्या वाढत्या खर्चामुळे आणि पुरवठ्यातील अनिश्चिततेमुळे लहान-मोठ्या हॉटेल चालकांना आर्थिक ताळमेळ बसवणे कठीण झाले आहे. याचा थेट परिणाम खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर होत असून काही हॉटेल व्यावसायिकांनी लोकप्रिय नाश्त्याच्या पदार्थांच्या दरात (tarri poha price increase) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे..त्यामुळे नागपुरात उद्यापासून समोसा आणि तर्री पोह्यांच्या किमती वाढणार आहेत. आतापर्यंत दोन समोश्यांची प्लेट ३५ रुपयांना मिळत होती, मात्र आता त्यासाठी ४० रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्याचप्रमाणे तर्री पोह्यांच्या किमतीतही प्रति प्लेट पाच रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी ३५ रुपयांना मिळणारे पोहे आता ४० रुपयांना मिळणार आहेत..दरवाढीमुळे ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडणार असला तरी वाढत्या खर्चामुळे हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे हॉटेल व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. नागपुरातील अनेक छोट्या हॉटेल आणि नाश्त्याच्या केंद्रांमध्ये ही दरवाढ लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.