Nagpur News : दुसऱ्या पसंतीक्रमात वंजारींची विजयी आघाडी; मध्यरात्रीपर्यंत मतमोजणी सुरूच

नागपूर - नागपूर विभाग विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार, याचे चित्र तब्बल ४० तासांनंतरही स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. विजयासाठी निश्चित केलेला मतांचा कोटा कोणत्याही उमेदवाराला गाठता न आल्याने दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी सुरू असून, बुधवारी मध्यरात्रीपर्यंत निकालाची उत्कंठा शिगेला पोहोचली होती. पहिल्या पसंतीच्या मतमोजणीत ४ हजार २९४ मतांची आघाडी घेणारे भाजपचे सुधाकर कोहळे यांची ही आघाडी काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी यांनी दुसऱ्या पसंतीच्या फेऱ्यांमध्ये वेगाने कमी केल्याने लढत अत्यंत चुरशीची बनली आहे..मानकापूर येथील क्रीडा संकुलात सुरू असलेल्या मतमोजणीत दुसऱ्या दिवशीच्या मतमोजणीत ३४ वा उमेदवार बाद होईपर्यंत कोहळे यांची आघाडी ३ हजार ९११ मतांवर आली होती. पहिल्या पसंतीमध्ये विजयासाठी आवश्यक असलेला ७५ हजार ४३८ मतांचा कोटा कोणीही पूर्ण करू न शकल्याने नियमानुसार बाद फेरी सुरू करण्यात आली.सर्वांत कमी मते मिळालेल्या उमेदवारापासून बाद फेरी राबवत त्यांच्या मतपत्रिकांवरील दुसऱ्या पसंतीची मते उर्वरित उमेदवारांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येत आहेत. प्रत्येक फेरीगणिक उमेदवार बाद होत गेल्याने मतांचे हस्तांतरण सुरू राहिले आणि दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांच्या मतांमधील फरक बदलत राहिला. सुरुवातीला कमी मते असलेल्या अपक्षांच्या बाद फेऱ्यांमुळे फारसा बदल झाला नाही; मात्र अधिक मते घेतलेल्या अपक्षांच्या मतपत्रिका बाहेर येताच निकालातील चुरस वाढली..३४ व्या क्रमांकाचे उमेदवार सुमेध गडपायले बाद झाल्यानंतर त्यांच्या मतपत्रिकांवरील दुसऱ्या पसंतीची मते हस्तांतरित झाली. या फेरीअखेर सुधाकर कोहळे यांना ६१ हजार ६६९, तर अभिजीत वंजारी यांना ५७ हजार ७५२ मते मिळाली होती. त्यामुळे कोहळे यांची आघाडी ३ हजार ९११ मतांपर्यंत घसरली. त्यानंतर ३५ व्या क्रमांकावरील अपक्ष उमेदवार संजय थुल बाद झाल्यानंतरही कोहळे यांची आघाडी कायम राहिली असली, तरी त्यात आणखी घट नोंदवली गेली..दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बंडखोर उमेदवार नितेश कराळे यांच्या मतपत्रिकांवरील दुसऱ्या पसंतीची मते काँग्रेसचे वंजारी यांच्याकडे झुकत असल्याची चर्चा सुरू झाल्याने निकालाचे गणित बदलण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली. यामुळे भाजपच्या गोटात धाकधूक वाढली असून काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या विजयाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत..कार्यकर्त्यांची फटाक्यांची आतषबाजीमतमोजणी सुरू असताना रात्री उशिरा विजयाचे वारे वाहू लागताच मानकापूर स्टेडियमबाहेरील वातावरण पूर्णपणे बदलून गेले. महाविकास आघाडीचे उमेदवार अभिजित वंजारी यांचे पारडे जड होत असल्याचे स्पष्ट दिसू लागताच, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह शिगेला पोहोचला.कार्यकर्त्यांनी मानकापूरच्या मुख्य रस्त्यावर जोरदार घोषणाबाजी करत मोठ्या प्रमाणावर फटाक्यांची आतषबाजी सुरू केली. रात्रीच्या अंधारात झालेल्या या आतषबाजीमुळे संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता. रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनचालक आणि परिसरातील नागरिकांचे लक्ष या जल्लोषाने वेधून घेतले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.