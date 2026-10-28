नागपूर

Nagpur News : दुसऱ्या पसंतीक्रमात वंजारींची विजयी आघाडी; मध्यरात्रीपर्यंत मतमोजणी सुरूच

नागपूर विभाग विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार, याचे चित्र तब्बल ४० तासांनंतरही स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
abhijit vanjari

abhijit vanjari

sakal

मंगेश गोमासे
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नागपूर - नागपूर विभाग विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार, याचे चित्र तब्बल ४० तासांनंतरही स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. विजयासाठी निश्चित केलेला मतांचा कोटा कोणत्याही उमेदवाराला गाठता न आल्याने दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी सुरू असून, बुधवारी मध्यरात्रीपर्यंत निकालाची उत्कंठा शिगेला पोहोचली होती. पहिल्या पसंतीच्या मतमोजणीत ४ हजार २९४ मतांची आघाडी घेणारे भाजपचे सुधाकर कोहळे यांची ही आघाडी काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी यांनी दुसऱ्या पसंतीच्या फेऱ्यांमध्ये वेगाने कमी केल्याने लढत अत्यंत चुरशीची बनली आहे.

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