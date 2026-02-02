नागपूर

Nagpur Mayor : नागपूरमध्ये महिलाराज! महापौरपदासाठी ठाकरेंचं नाव जाहीर, उपमहापौरपदी लीला हातीबेड

Nagpur Gets Woman Mayor : नागपूर महापालिकेत भाजपचे सर्वाधिक १०२ नगरसेवक निवडून आले आहेत. आरक्षणाच्या सोडतीत महापौरपद महिलेसाठी राखीव झाले आहे. त्यानुसार आज नावांची घोषणा करण्यात आली आहे.
Nagpur Gets Woman Mayor

Nagpur Gets Woman Mayor

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

गेल्या काही दिवसांपासून नागपूरचा महापौर-उपमहापौर कोण होईल, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु होती. मात्र, आज अखेर या नावांवर शिक्कामोर्तब झालं आहे. भाजपने नागपूरच्या महापौरपदासाठी नीता ठाकरे तर उपमहापौर पदासाठी लीला हातीबेड यांचं नाव जाहीर केलं आहे. भाजपाचे शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी यासंदर्भात घोषणा केली आहे. याशिवाय स्थायी समितीच्या सभापतीपदी शिवाणी दाणी यांच्या नाव निश्चित झाल्याचं समजतं आहे. मात्र याबाबतची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.

Loading content, please wait...
Bjp
Nagpur
mayor
nagpur muncipal corporation

Related Stories

No stories found.