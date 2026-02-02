Nagpur Mayor : नागपूरमध्ये महिलाराज! महापौरपदासाठी ठाकरेंचं नाव जाहीर, उपमहापौरपदी लीला हातीबेड

गेल्या काही दिवसांपासून नागपूरचा महापौर-उपमहापौर कोण होईल, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु होती. मात्र, आज अखेर या नावांवर शिक्कामोर्तब झालं आहे. भाजपने नागपूरच्या महापौरपदासाठी नीता ठाकरे तर उपमहापौर पदासाठी लीला हातीबेड यांचं नाव जाहीर केलं आहे. भाजपाचे शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी यासंदर्भात घोषणा केली आहे. याशिवाय स्थायी समितीच्या सभापतीपदी शिवाणी दाणी यांच्या नाव निश्चित झाल्याचं समजतं आहे. मात्र याबाबतची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. .नागपूर महापालिकेत भाजपचे सर्वाधिक १०२ नगरसेवक निवडून आले आहेत. आरक्षणाच्या सोडतीत महापौरपद महिलेसाठी राखीव झाले आहे. तेव्हापासून महापौर कोणाला करणार याविषयी वेगवेगळ्या नावाची चर्चा सुरू होती. यामध्ये नीता ठाकरे, शिवानी दाणी आणि दिव्या धुरडे यांचा समावेश होता. यापैकी नीता ठाकरे यांची निवड करण्यात आली..Ichalkaranji Mayor : वस्त्रनगरीचा पहिला महापौर कोण? नवीन चेहरा की अनुभवी नेता, पहिल्या महापौरपदाचा सस्पेन्स वाढला.नीता ठाकरे दक्षिण नागपूर विधानसभा मतदारसंघातील प्रभागातून निवडून आल्या आहेत. दक्षिण नागपूर मागील वीस वर्षांत महापौरपद देण्यात आले नव्हते. दक्षिणचे आमदार मोहन मते यांनी यावेळी दक्षिण नागपूरचा महापौर देण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी पक्षाच्या बैठकीत केली होती. या मागणीचा विचार अखेर करण्यात आला आहे..Nagpur Mayor : मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्ये कोण होईल महापौर? 'या' चार नावांची आहे चर्चा, कुणाला मिळणार संधी?.सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपने उपमहापौरपदी संजय बालपांडे यांची निवड केली होती. मात्र, त्यांनी नकार दिला. त्यामुळे भाजपाने लीला हातीबेड यांची उपमहापौर पदासाठी निवड केली आहे. तसेच शिवानी दानी यांना स्थायी समितीचे सभापतिपद देण्यात आले आहे. त्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटवर्तीय आहेत. पण ही घोषणा अद्याप झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.