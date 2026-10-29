Nitesh Karale Results : 'जेन झी'ची दुसरी पसंती काँग्रेस! नितेश कराळे गुरुजींच्या मतांचा भाजपाला मोठा फटका, 24 हजारांपेक्षा जास्त मतं घेत दिग्गज नेत्यांचे बिघडविले गणित

नागपूर : सोशल मीडियावर ‘कराळे गुरुजी’ या नावाने ''जेन झी''सह तरुणांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय असलेले उमेदवार नितेश कराळे यांनी निवडणुकीत जोरदार मुसंडी मारली. पहिल्या फेरीच्या मतमोजणीत कराळे यांना पहिल्या पसंतीची तब्बल २४ हजार २४९ मते मिळाली (Nitesh Karale Guruji election results) आहेत. तर, दुसऱ्या पसंतीमध्ये जेन झीने काँग्रेसचे पारडे जड करत भाजपाला नाकारले आणि आपला रोष पुन्हा व्यक्त केला, अशी चर्चा परिसरात होती. .सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे आणि तरुणांचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडणारे नीतेश कराळे यांचा बहुतांश मतदार तरुण वर्गातील आहे. विशेषतः जेन झी वर्गाने काढलेल्या विविध आंदोलनांमध्ये आणि मोर्चांमध्ये कराळे गुरुजींनी घेतलेल्या सक्रिय सहभागामुळे तरुणाईमध्ये त्यांची लोकप्रियता शिगेला पोहोचली होती. विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा आणि बेरोजगारीचे ज्वलंत मुद्दे त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया कॅम्पेनद्वारे सातत्याने उचलून धरले..तरुणाईने त्यांच्या याच भूमिकेला पाठिंबा देत मतपेटीतून भरघोस कौल दिल्याचे पहिल्या फेरीतील निकालावरून दिसून आले. पहिल्या फेरीनंतर जेव्हा दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी सुरू झाली, तेव्हा कराळे यांना मिळालेल्या २४ हजार २४९ मतांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये एक अत्यंत धक्कादायक आणि महत्त्वपूर्ण कल समोर आला. कराळे गुरुजींच्या एकूण मतांपैकी तब्बल ६० ते ७० टक्के दुसऱ्या पसंतीची मते काँग्रेसचे उमेदवार ॲड. अभिजित वंजारी यांच्या पारड्यात पडत असल्याचे चित्र होते..Gokul Chairman Election : 'गोकुळ' अध्यक्ष निवडीत मोठा ट्विस्ट! महायुतीचे 12 संचालक गैरहजर राहण्याच्या तयारीत, सतेज पाटलांची सत्ता रोखण्यासाठी नवा डाव?.राजकीय समीकरणे बदलली या आकडेवारीवरून तरुण मतदारांचा सत्ताधाऱ्यांवरील रोष उघडपणे समोर आला आहे. तरुणाईने पहिल्या पसंतीचे मत कराळे गुरुजींना देऊन शिक्षण व नोकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली; तर दुसरीकडे, दुसऱ्या पसंतीचे मत देताना भाजपाला थेट नाकारत काँग्रेस उमेदवाराला कौल दिल्याचे चित्र होते. तरुणांच्या या रणनीतीमुळे काँग्रेसचे उमेदवार अभिजित वंजारी यांना दुसऱ्या पसंतीच्या मतांमध्ये मोठी आघाडी मिळाली असून, या निकालामुळे निवडणुकीतील सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलून गेली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.