Nagpur Crime: ‘तुमची वर्दी उतरवून टाकू, पोलिस आमचं काहीच करू शकत नाही’; राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची लकडगंज पोलिसांना मारहाण!

सकाळ डिजिटल टीम
नागपूर: ‘तुम्ही आम्हाला सांगणारे कोण? पोलिस आमचं काहीच करू शकत नाही,’ अशा शब्दात गस्तीवर असलेल्या लकडगंज पोलिसांच्या पथकाशी वाद घालत त्यांना धक्काबुक्की करून मारहाण केल्याची घटना शुक्रवारी रात्रीच्या सुमारास गंगाबाई घाट रोड परिसरात उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी महिलेसह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करीत दोन युवकांना ताब्यात घेतले.

