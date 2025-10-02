योग्यता नसलेले सत्तेत, चांगले लोक राजकारणापासून दूर राहणं ही चूक; RSSच्या विजयादशमी सोहळ्यात रामनाथ कोविंद काय म्हणाले?

देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नागपूरमधील दसरा मेळाव्याचे प्रमुख पाहुणे आहेत. रेशीमबागेतील विजयादशमी दसरा मेळाव्यात बोलताना त्यांनी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या १०० वर्षांची वाटचाल आणि समाजाच्या कार्याचं कौतुक केलं. तसंच आजच्या तरुणांनी राजकारणात यायला हवं, आज तुम्ही जे काही आहात ते समाज आणि देशामुळे. आता ते ऋण फेडण्याची गरज असल्याचं मत रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केलं. .संघाबद्दल तरुणांना आकर्षणबाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत काही शंका उपस्थित केल्या होत्या त्या संघाच्याही आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काही मतभेद असले तरी आपलेपणाने मी संघाकडे पाहतो असं म्हटलं होतं. गरज पडल्यास मदत करेन असं आश्वासनही त्यांनी दिलं होतं. तरुणांना योग्य दिशा देणं गरजेचं आहे, संघाबद्दल तरुणांचं आकर्षण वाढतंय हे चांगली गोष्ट असल्याचं रामनाथ कोविंद म्हणाले..पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र यांचं निधन, 2014ला मोदींनी वाराणसीतून लढावं यासाठी बजावलेली महत्त्वाची भूमिका.तरुणांनी राजकारणात सक्रीय व्हावंतरुणांनी राजकारणात यायला हवं, लोकांच्या सेवेसाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता असल्याचं मत रामनाथ कोविंद यांनी म्हटलंय. तरुणांना विनंती करेन की लोकांच्या सेवेसाठी सहभाग घ्यावा. राजकारणापासून दूर राहण्याची चूक करून समाजातील चांगले लोक आपल्यापेक्षा कमी योग्यता असलेल्या व्यक्तीच्या सत्तेचा भार वाहणं स्वीकारतात. त्यामुळे तरुणांनी राजकारणात सक्रीय व्हावं, हे समाजाच्या हिताचं आहे. तुम्ही जे काय आहात ते समाज आणि देशामुळे आहे. देशाचं, समाजाचं हे ऋण फेडायला हवं. जे मागे राहिलेत त्यांना पुढे न्यायाला पाहिजे असं म्हणत तरुणाईला रामनाथ कोविंद यांनी साद घातली..शंभर वर्षात अनेक संघटना नष्ट झाल्या, संघ मजबूत झालारामनाथ कोविंद म्हणाले की, डॉ केशव बळीराम हेडगेवार आणि डॉ आंबेडकर यांचं माझ्या जीवनात अमूल्य स्थान आहे. या दोन्ही महापुरुषांमुळे आमच्या जीवनात आमूलाग्र बदल झाले. हेडगेवार यांनी जे रोपटं लावलं त्याला गुरुजींनी मोठे केलं. त्यानंतर आलेल्या सर्व सरसंघचालकांनी संघाच्या कार्याला पुढे नेलंय. आज संघ वटवृक्षासारखा उभा आहे. माझ्या सारख्या एका सामान्य स्वयंसेवकाला आज बोलावण्यात आलं त्यासाठी मी आभार मानतो. समाजातील सर्व घटकांना संघाशी जोडण्यासाठी संघ प्रयत्न करत आहे. धर्म आणि सत्याचे नेहमी आग्रह राहिला आहे. जगात शंभर वर्षात अनेक संघटना बदलल्या किंवा नष्ट झाल्या. मात्र संघ गेल्या शंभर वर्षात मजबूत झाला..Dussehra Melava 2025 Live Update : थोड्याच वेळात मनोज जरांगेंचा दसरा मेळावा, रुग्णवाहिकेतून रवाना....वाजपेयींनी सांगितलेलं देश मनुस्मृतीने नाही भीम स्मृतीने चालेलसंघात औपचारिक सदस्यता नसते. अनुसूचित जाती मोर्चाचा अध्यक्ष असताना एक रॅली काढली होती. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी सांगितले होते की देश मनुस्मृती नाही तर भीम स्मृती म्हणजेच संविधानानुसार चालेल. मी आता माझी आत्मकथा लिहितोय. संघाशी जुळलेल्या अनेक मोठ्या व्यक्तिमत्त्व सोबत संबंध आलाय. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही नागपुरात संघाच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली होती अशी आठवणही माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सांगितली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.