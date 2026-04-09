High Court on TET : अल्पसंख्याक शाळांमध्ये टीईटी बंधनकारक नाही; उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण, शिक्षकांना दिलासा

High Court ruling on TET : अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य नसल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत टीईटीची अट सक्तीची नाही, त्यामुळे केवळ टीईटी नसल्याच्या कारणावरून शिक्षक नियुक्ती नाकारणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले..अकोला येथील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी टीईटी नसल्याच्या कारणावरून एका शिक्षकाची नियुक्ती नाकारली होती. या आदेशाला आव्हान देत संबंधित शिक्षकाने न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करत संबंधित शिक्षकाच्या नियुक्तीला मान्यता दिली..न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ टीईटी पात्रता नसल्यामुळे नियुक्ती नाकारणे चुकीचे आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचाही न्यायालयाने उल्लेख केला. तसेच अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांवर शिक्षणाचा हक्क कायदा (RTE) लागू होत नसल्याचे शासनाच्या सूचनांमध्ये नमूद असल्याचा दाखलाही न्यायालयाने घेतला..या निर्णयानुसार संबंधित शिक्षकाची नियुक्ती वैध ठरवण्यात आली असून त्यांचे नाव 'शालार्थ' आयडीमध्ये समाविष्ट करून नियुक्तीच्या तारखेपासून वेतन सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.दरम्यान, शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर या प्रकरणामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून शिक्षक नियुक्ती संदर्भातील धोरणांमध्ये स्पष्टता आणण्याची गरज असल्याचेही मत व्यक्त होत आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना दिलासा मिळाला असून शिक्षकांसाठीही हा महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरणार आहे.