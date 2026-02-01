नागपूर

Nagpur Accident: चिमुकलीचा टेम्पोखाली आल्याने मृत्यू; भरधाव टेम्पोची भीषण धडक, वाठोड्यातील धक्कादायक घटना..

Police investigation in Wathoda Tempo Accident: वाठोड्यातील अपघातात १८ महिन्यांच्या चिमुकलीचा दुर्दैवी मृत्यू
Nagpur Accident

Nagpur Accident

नागपूर: वाठोडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील खरबी परिसरात गुरुवारी दुपारी एक हृदयद्रावक घटना घडली. घरासमोर खेळत असलेल्या १८ महिने वयाच्या चिमुकलीला भरधाव टेम्पोने धडक दिली. या भीषण अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या बालिकेचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. प्रियांशी विष्णू देवपाच असे मृत बालिकेचे नाव आहे.

