Nagpur Accident: चिमुकलीचा टेम्पोखाली आल्याने मृत्यू; भरधाव टेम्पोची भीषण धडक, वाठोड्यातील धक्कादायक घटना..

नागपूर: वाठोडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील खरबी परिसरात गुरुवारी दुपारी एक हृदयद्रावक घटना घडली. घरासमोर खेळत असलेल्या १८ महिने वयाच्या चिमुकलीला भरधाव टेम्पोने धडक दिली. या भीषण अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या बालिकेचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. प्रियांशी विष्णू देवपाच असे मृत बालिकेचे नाव आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, वैष्णवी ले-आऊट, साई बाबानगर, खरबी येथील प्लॉट नंबर ८३ च्या शेजारी असलेल्या घराचे बांधकाम सुरू आहे. त्यामुळे तिथे सेंट्रींगचे सामान टाकण्यासाठी शुक्रवारी (ता.३०) दुपारी १ वाजताच्या सुमारास एमएच ४९ बीझेड ६५२९ टेम्पो आला. त्याने सेंट्रींगचे सामान काढून ठेवले. त्यानंतर गल्ली छोटी असल्याने चालक विष्णू सावनलाल गौतम (५१, धनगवळी बाबानगर) याने टेम्पो रिव्हर्स घेतला.

मात्र, मागे प्रियांशी खेळत होती. त्यामुळे तिला वाहनाची धडक लागली. त्यात ती गंभीर जखमी झाली. विष्णू आणि काही नागरिकांनी तिला उपचारासाठी मेयो रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. याप्रकरणी मुलीचे वडील विष्णू गुरुप्रसाद देवपाच (३०) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून वाठोडा पोलिस ठाण्यात आरोपी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक अतुल पवार या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

नुकतीच लागली होती चालायला
प्रियांशी १८ महिन्यांची झाली होती. महिन्यांपूर्वीच ती चालायला लागली होती. त्यामुळे घरासह परिसरात ती दुडूदुडू धावत असे. घटनेपूर्वी ती घरातून बाहेर निघून खेळत होती. खेळता खेळता ती वाहनामागे गेली. त्यातून हा अपघात झाला.