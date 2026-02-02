Leopard Accident: अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दोन वर्षीय बिबट्याचा मृत्यू; बाळापूर-वाडेगाव मार्गावरील घटना!

बाळापूर : बाळापूर ते वाडेगाव मार्गावर अज्ञात वाहनाने दिलेल्या जोरदार धडकेत एका बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना सोमवारी (ता. २) रोजी सकाळी उघडकीस आली. ही मादी बिबट असून तिचे वय साधारण दोन ते अडीच वर्षे असल्याची माहिती वनविभागाने दिली आहे..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.बाळापूर-वाडेगाव रस्त्यावर एक बिबट अपघातात ठार झाल्याची घटना उघडकीस आली. रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना रस्त्याच्या कडेला बिबट्या मृतावस्थेत आढळून आला. अकोला वनविभागाला या घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी तातडीने सूत्रे हलवली. उपवनसंरक्षक सुमंत सोळंके यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक वनसंरक्षक पवन जाधव व आर.एफ.ओ. विश्वास थोरात यांच्या आदेशानुसार वनविभागाचे पथक तातडीने घटनास्थळी पोहोचले..या पथकात वनपाल गजानन गायकवाड, मानद वन्यजीव रक्षक बाळ काळणे, वनरक्षक एन.एन. सावळे, राम काकडे, यशपाल इंगोले आणि तुषार अवारे यांचा समावेश होता. वनविभागाने पंचनामा करून पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे..Pune News: पुण्यात नवीन शासकीय विश्रामगृह; लष्कर परिसरात ४८ कक्षांची इमारत, ३३ कोटींचा खर्च, ४८ कक्ष उपलब्ध राहणार!.\rया परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचा वावर असल्याचे वनविभागाच्या निदर्शनास आले होते. त्याअनुषंगाने अकोला वनविभागाने प्रसारमाध्यमांद्वारे आणि प्रत्यक्ष गावागावांत जाऊन नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, रस्ते ओलांडताना वन्यजीवांना वेगाचा अंदाज येत नसल्याने असे अपघात घडत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.