नागपूर

Uddhav Thackeray Marathwada Vidarbha : बंडखोर खासदारांच्या मतदार संघात उद्धव ठाकरे शड्डू ठोकणार; मराठवाडा ते विदर्भ दौरा ठरला

Shiv Sena UBT Strategy : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातून बाहेर पडलेल्या खासदारांच्या मतदारसंघांमध्ये थेट शक्तिप्रदर्शन करण्याची रणनीती आखली आहे.
Uddhav Thackeray Marathwada Vidarbha tour

Uddhav Thackeray Marathwada Vidarbha tour

esakal

Sandeep Shirguppe
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Maharashtra Political News : शिवसेना (ठाकरे गटातील) सहा खासदारांनी पक्षाला रामराम ठोकल्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय घडामोडींना आता नवे वळण मिळाले आहे. पक्षाला बसलेल्या या मोठ्या धक्क्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी थेट बंडखोर खासदारांच्या मतदारसंघात जाऊन संघटनात्मक ताकद दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्यकर्त्यांना नव्याने उभारी देत पक्षाची पुन्हा बांधणी करण्यासाठी २७ ते २९ जूनदरम्यान त्यांचा मराठवाडा आणि विदर्भातील वेळापत्रक समोर आले आहे.

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