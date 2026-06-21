Uddhav Thackeray Marathwada Vidarbha : बंडखोर खासदारांच्या मतदार संघात उद्धव ठाकरे शड्डू ठोकणार; मराठवाडा ते विदर्भ दौरा ठरला

Maharashtra Political News : शिवसेना (ठाकरे गटातील) सहा खासदारांनी पक्षाला रामराम ठोकल्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय घडामोडींना आता नवे वळण मिळाले आहे. पक्षाला बसलेल्या या मोठ्या धक्क्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी थेट बंडखोर खासदारांच्या मतदारसंघात जाऊन संघटनात्मक ताकद दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्यकर्त्यांना नव्याने उभारी देत पक्षाची पुन्हा बांधणी करण्यासाठी २७ ते २९ जूनदरम्यान त्यांचा मराठवाडा आणि विदर्भातील वेळापत्रक समोर आले आहे..शिवसेना ठाकरे गटाचे सहा खासदार पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर पक्ष संघटनेसमोर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाप्रमुख आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत संबंधित मतदारसंघांतील संघटनात्मक स्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला. बंडानंतरही शिवसैनिकांनी पक्षाशी निष्ठावंत राहावे आणि संघटना अधिक सक्षम करावी, अशा सूचना उद्धव ठाकरे यांनी पदाधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती समोर आली आहे..या पार्श्वभूमीवर ठाकरे स्वतः मैदानात उतरून कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधणार आहेत. वाशिम-यवतमाळ, हिंगोली, परभणी, धाराशिव आणि शिर्डी या मतदारसंघांमध्ये सभा, बैठका आणि संघटनात्मक आढावा बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत. तसेच ईशान्य मुंबईतील दौऱ्याचाही कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे..पक्षातून बाहेर पडलेल्या खासदारांविरोधात राजकीय लढाई अधिक तीव्र करण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर प्रथमच उद्धव ठाकरे थेट या मतदारसंघांमध्ये जात असल्याने त्यांच्या दौऱ्याकडे राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण करणे आणि बंडखोरांना थेट राजकीय आव्हान देणे, हे या दौऱ्यामागील प्रमुख उद्दिष्ट मानले जात आहे..Uddhav Thackeray: आदित्य ठाकरेंवर टीका करणाऱ्या खासदारांसह ट्रोलर्सना उद्धव ठाकरेंनी खडसावलं.दौऱ्याचे वेळापत्रक२७ जून (शुक्रवार)* नागपूरमार्गे यवतमाळ आगमन* सकाळी १०.३० वाजता : यवतमाळ* दुपारी २ वाजता : वाशिम* सायंकाळी ४ वाजता : हिंगोली* मुक्काम : परभणी२८ जून (शनिवार)* सकाळी ११ वाजता : परभणी* दुपारी ३.३० वाजता : धाराशिव* मुक्काम : छत्रपती संभाजीनगर२९ जून (रविवार)* सकाळी ११ वाजता : शिर्डी* त्यानंतर मुंबईकडे प्रयाणपक्षाची साथ सोडलेल्या खासदारांच्या मतदारसंघात जाऊन संघटनात्मक शक्तिप्रदर्शन करण्याची ही उद्धव ठाकरे यांची पहिलीच मोठी मोहीम ठरणार आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने या दौऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.