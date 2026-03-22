Dattatraya Meghe Passes Away: लोकसेवेचा वटवृक्ष निमाला! माजी खासदार, लोकनेते दत्ता मेघे यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन, विविध क्षेत्रात हाेता दबदबा..

नागपूर: विदर्भाचे राजकारण, समाजकारण आणि शैक्षणिक क्षेत्रात गेल्या पाच दशकांपासून आपला दबदबा निर्माण करणारे माजी खासदार आणि माजी मंत्री दत्ता मेघे यांचे आज त्यांच्या खामला येथील निवासस्थानी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. ते ८९ वर्षाचे होते. सलग चार वेळा लोकसभेचे खासदार राहिलेले दत्ता मेघे राज्याचे कॅबिनेट मंत्रीही होते. कट्टर विदर्भवादी नेते अशी त्यांची ओळख होती..दत्ता मेघे यांचा संसदीय कार्यकाळ अत्यंत प्रभावी राहिला. त्यांनी तब्बल चार वेळा लोकसभा खासदार म्हणून मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. १९९१ मध्ये ते पहिल्यांदा नागपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यानंतर रामटेक आणि वर्धा या मतदारसंघांतूनही त्यांनी संसदेत विदर्भाचा आवाज बुलंद केला. विशेष म्हणजे, लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांचे सदस्यत्व भूषविण्याचा बहुमान त्यांना मिळाला. राज्याच्या राजकारणात त्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा आणि सहकार यांसारखी महत्त्वाची खाती कॅबिनेट मंत्री म्हणून सांभाळले होते..विदर्भाचा बुलंद आवाजविदर्भावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आणि स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी दत्ता मेघे नेहमीच आक्रमक राहिले. विदर्भाचा सर्वांगीण विकास व्हायचा असेल तर स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळायला हवा, हा विचार त्यांनी वेळोवेळी मांडला. विदर्भातील सिंचन अनुशेष, शेतकरी आत्महत्या आणि औद्योगिक मागासलेपण या विषयांवर त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. विदर्भवादी आंदोलनांना त्यांनी नेहमीच नैतिक आणि राजकीय पाठबळ दिले..शिक्षण आणि आरोग्याची पंढरीराजकारणाच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी 'दत्ता मेघे इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च'च्या माध्यमातून शिक्षणाचे मोठे जाळे विणले. नागपूर आणि वर्ध्यातील सावंगी (मेघे) येथे त्यांनी उभारलेली वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये देशात नावाजली आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील रुग्णांना अत्यल्प दरात अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी त्यांनी उभारलेली रुग्णालये विदर्भासाठी वरदान ठरली आहेत..शरद पवारांचे विश्वासूशरद पवार यांचे खंदे समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे दत्ता मेघे यांनी आपल्या राजकीय प्रवासात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजप अशा विविध पक्षांमध्ये काम केले. मात्र, पक्ष कोणताही असो त्यांचा जनसंपर्क आणि कार्यकर्त्यांवरील पकड कधीही ढळली नाही. आजही नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्याच्या राजकारणात त्यांच्या शब्दाला विशेष वजन होते. त्यामुळे ते नेहमी म्हणायचे मी कोणत्याही पक्षात असो माझे नेते शरद पवारच असे कायम म्हणत असत.