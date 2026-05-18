Nagpur News: विदर्भातही मॉन्सूनचे लवकर आगमन जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात धडकण्याची शक्यता, तज्ज्ञांनी वर्तविला अंदाज

नागपूर: नैऋत्य मोसमी वारे अर्थात मॉन्सून अंदमानात दाखल झाल्याची आनंदवार्ता शनिवारी भारतीय हवामान विभागाने दिली आहे. मॉन्सूनची प्रगती अशीच यापुढेही कायम राहिल्यास २६ मेपर्यंत केरळमध्ये आणि जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात विदर्भात मॉन्सूनचे आगमन अपेक्षित असल्याची माहिती, हवामानतज्ज्ञ प्रा. सुरेश चोपणे यांनी दिली. .विदर्भासह देशभरातील बळीराजा ज्या क्षणाची चातकाप्रमाणे वाट पाहत आहे, त्या मॉन्सूनने अंदमान व निकोबार बेटासह अरबी समुद्राच्या काही भागांत अधिकृत ‘एन्ट्री’ केली आहे. मॉन्सूनच्या पुढील वाटचालीसाठी सध्या अनुकूल वातावरण असल्यामुळे लवकरच तो केरळमध्येही दाखल होण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, मॉन्सून येत्या २६ मेपर्यंत केरळच्या किनारपट्टीवर धडकण्याची दाट शक्यता आहे..Nagpur Firing : राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुख्यालय परिसराजवळ मध्यरात्री गोळीबार, सहा जण बाईकवर आले अन्....उल्लेखनीय म्हणजे, अरबी समुद्रात यंदा सहा दिवस आधीच आगमन झाले आहे. मॉन्सूनच्या प्रगतीत कोणतीही बाधा किंवा ब्रेक लागला नाही आणि हाच ट्रेंड पुढेही कायम राहिला तर विदर्भातही यावर्षी निर्धारित तारखेच्या आतच मॉन्सून येण्याची शक्यता प्रा. चोपणे यांनी बोलून दाखविली..प्रा. चोपणे पुढे म्हणाले, गेल्या शंभर वर्षांचा इतिहास बघितल्यास, विदर्भात नेहमीच मॉन्सूनच्या आगमनात अनियमित दिसून आली आहे. साधारणपणे ७ जून ही आगमनाची तारीख आहे. मात्र, फारच कमी वेळा मॉन्सूनने तो मुहूर्त साधला आहे. कधी पहिल्या आठवड्यात, तर कधीकधी तर तिसऱ्या आठवड्यात मॉन्सूनचे आगमन झाले आहे. त्यामुळे याबाबत नेमकी तारीख सांगणे फारच अवघड आहे..Premium|Nature & life book review : निसर्गाशी घट्ट नाते विणणाऱ्या जागतिक संशोधकांची यशोगाथा; 'जी-वन त्यांना कळले हो!'.सर्वकाही मॉन्सूनसाठी पोषक हालचाली, रडारची स्थिती व हवेच्या दिशेवर अवलंबून राहणार आहे. मॉन्सूनच्या मार्गात कसलाही अडथळा न आल्यास १० जूननंतर कोणत्याही क्षणी मॉन्सून हैदराबाद किंवा अरबी समुद्रमार्गे विदर्भात प्रवेश करू शकतो. पण, विदर्भात मॉन्सूनपूर्व पावसाची आणि अल निनोमुळे पावसाळ्यात खंड पडण्याचीही शक्यताही व्यक्त केली..दहा वर्षांतील मॉन्सूनचे आगमनवर्ष तारीख२०२५ २८ मे२०२४ १८ जून२०२३ २३ जून२०२२ १६ जून२०२१ ९ जून२०२० १२ जून२०१९ २३ जून२०१८ ८ जून२०१७ १४ जून२०१६ १ ८ जून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.